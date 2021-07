Sám přispěl do české olympijské kolekce dvěma zlatými medailemi. Od zimních her v Soči ale bývalý kanoista Martin Doktor v roli šéfa výprav naopak s jistou dávkou napětí sčítá úspěchy svých následníků. A po prvním týdnu olympiády v Tokiu si rozhodně nemůže stěžovat.

Takovou medailovou žeň v úvodním týdnu her totiž čeští olympionici nepamatují. V úterý se blýskli stříbrný kanoista Lukáš Rohan a bronzový fleretista Alexander Choupenitch, ve čtvrtek přibyli zlatí a stříbrní střelci Jiří Lipták s Davidem Kosteleckým a pátek pozlatili kajakář Jiří Prskavec s judistou Lukášem Krpálkem.

Dvě další medaile jsou navíc jisté po sobotním finále tenisové dvouhry žen s Markétou Vondroušovou a nedělním souboji o zlato v deblu, kde budou na celkový triumf útočit Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou.

Sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor na mistrovství světa kanoistů v Szegedu.

Ivana Roháčková

„Nemám slov, ale to asi nechcete slyšet," říkal rozesmátý Doktor po pátečním zlatém double Prskavce s Krpálkem. „Napadalo to tam asi víc, než jsme čekali. Ukazuje se, že sport je dobrej, je to supr. Tohle kdyby někdo napsal... Nejlepší scénář!" líčil hrdina olympiády v Atlantě 1996.

Tradicí bývaly tradiční „díkůvzdání" medailistům v Českém domě. V Tokiu kvůli koronavirové situaci oblíbená základna nakonec nemohla otevřít, Češi si ale našli alespoň symbolickou náhradu. Návrat závodníků ověnčených cennými kovy vítá v olympijské vesnici před českou částí špalír ostatních reprezentantů.

„Když se vraceli střelci po senzaci v trapu, tak vylezl ven celý barák včetně baskeťáků a přivítali je. Bylo to krásný. Aspoň v téhle podobě, když už tu nejsou diváci, je to skvělý. A všichni mohli zažít ten pocit, co to je být na olympijských hrách. Když tam byl celý český tým ze všech sportů a tleskali klukům, kteří dokázali něco neuvěřitelného," dodal Doktor.