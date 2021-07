Na krku máte olympijské stříbro, ale přitom vypadáte v klidu a nad věcí. Jak si vychutnáváte takový úspěch?

Já jsem v tomhle asi trochu jiný. Mám tu radost spíš v sobě, než že bych ji potřeboval dávat najevo. Ale je to naprosto neskutečné, jsem strašně spokojený s tou finálovou jízdou, byla fakt životní. Všechno vyšlo, mrzí mě jen úplně malinkatý šťouch na čtvrté brance, ale spíš mě nakopl, jel jsem dál a vůbec jsem nezpanikařil.

Také jste za cílem zaťal pěsti a zahodil pádlo. Tam jste emoce projevil.

Vůbec nevím, co jsem dělal po dojetí cílem, to bylo naprosto spontánní. Já věděl, že jsem druhý, a hlavně jsem byl spokojený s tou jízdou, že jsem se nepodělal a jel jsem dál.

My jsme říkali, že medaile visí ve vzduchu! Lukáš Rohan bere z vodního slalomu STŘÍBRO! 🥈 pic.twitter.com/agUzDILRQ3 — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 26, 2021

Slyšel jste na startu o skvělém času Savšeka, který jel těsně před vámi?

Slyšel jsem to velice dobře. Ale už na pásu jsem si říkal, že Sidi (bronzový Němec Tasiadis) nebo Benjamin zajedou nějaký neuvěřitelný čas, tak mě to nesmí rozhodit. Věděl jsem, že se musím soustředit na sebe, měl jsem tu jízdu dobře namyšlenou, přesně jsem věděl, co chci udělat. Jsem rád, že jsem tam nikde nezpanikařil.

Úleva přišla, když bylo jasné, že budete mít medaili?

Já byl spokojený s jízdou a moc jsem neřešil ostatní. Kdyby ti tři kluci sjeli skvěle a porazili mě, tak si řeknu, že to nevyšlo, ale já si splnil, co jsem chtěl. Ale nějak jsem tušil, že tihle kluci by mě nemuseli porazit a je pravda, že čtvrté místo by mě mrzelo. Jsem moc rád, že jsem to takhle trochu vrátil i za Víťu Gebase, který na minulé olympiádě v Riu pod tátovým vedením skončil hodně těsně čtvrtý, takže ta medaile je i pro něj a pro všechny, co mi fandili. Dodali mi strašnou motivaci a chuť, abych se jim ukázal aspoň takhle na dálku a přes kamery.

Kolik sil vám vzala semifinálová a finálová jízda? Únava je na vás znát.

To rozhodně není zdání. Únava je, teď se mísí s nadšením a adrenalinem, myslím, že to na mě padne až večer, protože tenhle den bude asi ještě dlouhý.

První tři muži závodu kategorie C1. Zleva Lukáš Rohan, Benjamin Savšek a Sideris Tasiadis

Yara Nardi, Reuters

Asi nejen tento den. Jak se těšíte na zvýšenou pozornost? Úplně ji nevyhledáváte.

Nevyhledávám, v tom se moc měnit nebudu. Ale ani s ní nemám problém. Rozhodně se víc těším, až budu v Česku s kamarády, než když tady budu v centru pozornosti.

Pár akcí vás jistě čeká po návratu.

Já si plánuju, že budu celé léto lézt po skalách. (úsměv) Naše sezona navíc nekončí, máme světové poháry a mistrovství světa a minimálně na něm bych chtěl startovat.

Kanoista Lukáš Rohan si vyjel stříbrnou olympijskou medaili.

Yara Nardi, Reuters

Lezení je váš největší koníček?

Teď asi jo. Ale před olympiádou jsem se mu trochu vyhýbal, nechtěl jsem, aby to dopadlo nějak špatně, s pádlováním taky nejde úplně do kupy. Dělám to jako naprostý amatér, ale vloni jsem se do lezení fakt zamiloval, byla i příhodná doba jezdit po Česku do přírody. Moc se těším, jak si vyčistím hlavu. Máme i dobrou partu kamarádů, s nimiž jezdíme, pro mě je to ideální vypnutí a moc se na to těším.

Můžete si v Tokiu domluvit trénink s Adamem Ondrou.

To bych mu mohl držet pití a podávat maglajz, to je jediný, jak bych tam byl platný. (úsměv)

Kanoista Lukáš Rohan.

Yara Nardi, Reuters

Podél trati s vámi běželi i ostatní čeští slalomáři, budete moct teď vy jim poradit?

Je to bez diváků zvláštní, ale jsme tu pořád v naší komunitě vodáků, která je skvělá, takže na vyhlášení dokázali vytvořit docela fajn, nevím, jestli úplně atmosféru, ale nebylo ticho. A ostatní jsou takoví závodníci, že moc dobře vědí, co mají udělat. Kdyby něco potřebovali, tak jsem jim samozřejmě k dispozici a teď tu budu ten největší fanoušek a jsem tu jen pro ně. Dostal jsem nabídku, že mi můžou prodloužit akreditaci a můžu tady zůstat až do konce vodního slalomu, a myslím, že ji využiju.