Video na sociálních sítích, kde je vidět prasklina na jednom z listů pádla, sdílel na facebooku den po bronzové jízdě Josef Dostál. „Prosím tě, kdy se ti to stalo?" ptá se Šloufa. Ten s ledovým klidem přiznává, že to zjistil po semifinále, ale aby nebyli ostatní nervóznější více než on, nechal si to pro sebe.

„Ty mi chceš říct, že si jel olympijské finále s prasklým pádlem?" nechápe Dostál. „Tak já naštěstí na startu moc nezarvu, viď," se smíchem reaguje Šlouf na Dostálův dotaz, jestli si uvědomuje, že se mohlo zlomit. "Reálně to hrozilo, ale není to chyba materiálu, protože mě dost dlouho upozorňovali, ať jedu s novým pádlem. Takže od teď s novým," dodal.

Oba kajakáři brali situaci s humorem, aby ne, vždyť si po všech peripetiích, které je provázely, odváží bronzovou placku z olympiády.