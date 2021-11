Pozitivní test Sergejevové potvrdil šéf ruského svazu bobistů Alexander Zubkov, jenž sám kvůli dopingu přišel o dvě zlaté medaile ze Soči. Podle něj měla třicetiletá závodnice v těle zakázanou látku trimetazidin obsaženou v léku na srdce.

Sergejevová obsadila ve středečním závodu s brzdařkou Anastasií Kočeržovovou 12. místo. Pozitivní vzorek odevzdala při mimosoutěžní kontrole už v neděli. O pět dnů dříve podle Zubkova odevzdala test negativní. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) ani arbitrážní soud CAS se zatím nevyjádřily.

O první dopingový případ Olympijských sportovců z Ruska se v Koreji postaral curler Alexandr Krušelnickij a přijde o bronz ze soutěže smíšených dvojic.

Jeho nález meldonia spolu s pozitivním testem Sergejevové jsou pro Rusko vážnou komplikací před plánovaným jednáním MOV, který by měl v sobotu rozhodnout, zda formálně zruší pro zemi trest. Rusové věřili, že suspendace by mohla být ukončena a už při nedělním závěrečném ceremoniálu v Pchjongčchangu by mohli mít zpátky svoji státní vlajku.