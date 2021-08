Posun letních olympijských her v Tokiu o rok zkomplikoval práci řady národních olympijských výborů včetně českého. Zimní hry v Pekingu totiž odstartují již 4. února a funkcionáři tak musejí řešit řadu organizačních věcí současně. Vedení Českého olympijského výboru (ČOV) podle generálního sekretáře Petra Graclíka tak i přes současnou tokijskou prioritu již muselo zařizovat aklimatizační kempy pro sportovce, zázemí Českého domu nebo chystat olympijské festivaly pro fanoušky v Česku. ČOV věří, že by v Číně mohlo startovat až 125 českých sportovců.

Olympijské kruhy jsou nejzmnámějším symbolem her.

"Vrátili jsme se trochu v čase až do doby před rokem 1992, kdy letní i zimní edice olympijských her bývaly v jednom roce. Organizační výbor pekingských her naštěstí zohledňuje aktuální extrémní administrativní vytížení kolem právě probíhající olympiády a se svojí agendou trochu vyčkává," uvedl Graclík pro ČTK. Jakmile ale letní hry v Japonsku skončí, počítá s tím, že "plnohodnotný administrativní a komunikační proud z Pekingu a zpět" opět naskočí.

Řadu formálních úkonů již ČOV musel udělat. Národní tým je na hry přihlášený, objednané je ubytování hned v několika olympijských vesnicích a zařizují se aklimatizační kempy pro sportovce v místě konání her. "Vedle toho řešíme ubytování dalších členů doprovodů, kteří se dle striktních kvót pořadatelů nevejdou do olympijské vesnice. Stále aktivně připravujeme také zázemí Českého domu pro tým, fanoušky a partnery. Věříme, že jim nebude návštěva olympiády v Pekingu zapovězena," řekl Graclík.

Na předchozích zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu v roce 2018 startovalo 95 českých sportovců. ČOV věří, že v Pekingu bude výprava početnější. "Věříme v rekordní účast českého týmu a jeho dobrou připravenost. Pro Peking pracujeme v optimistické variantě s počtem 125 sportovců v případě, že se nominuje také tým hokejistek," poukázal vrcholný funkcionář na možný postup českých hráček, které v polovině listopadu čeká v domácím prostředí kvalifikační turnaj.

Zimní olympijské hry v Pekingu budou stejně jako letní v Tokiu provázet přísná koronavirová opatření. ČOV řeší v souvislosti s hrami v Japonsku problém s šesti nakaženými z leteckého speciálu, který dopravoval sportovce a funkcionáře do dějiště.

"V přípravě, očkování a testování před odletem do Tokia u našeho týmu jsme nic nepodcenili, naopak jsme šli nad rámec všech pravidel z Mezinárodního olympijského výboru a od organizátorů," zdůraznil Graclík s tím, že všechny mrzí, co se nyní stalo.

"Ale covid se neptá, koho a kdy může nakazit, a neptal se ani statisíců dalších Čechů, kteří si nedobrovolně nákazou prošli v minulých měsících. Pro výpravu do Pekingu uděláme z hlediska bezpečnosti a prevence absolutní maximum v souladu se všemi nařízenými opatřeními," dodal. Zástupci ČOV v minulých dnech uvedli, že mají na základě nynějších zkušeností v plánu rozšířit povinné očkování i na členy doprovodu.