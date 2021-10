V Číně se od vypuknutí koronavirové pandemie na přelomu let 2019 a 2020 nekonaly prakticky žádné vrcholné sportovní akce. Výjimkou by měly být testovací olympijské závody, které začaly nedávno. Maraton v Pekingu byl zrušen poté, co Čína dnes ohlásila 39 nových případů koronaviru. Patří k zemím, které vyznávají politiku nulového covidu. Pořadatelé informovali, že maraton odložili na dobu, až nebude riziko zhoršení epidemiologické situace a bude možné ochránit zdraví všech účastníků.

Zimní olympijské hry v Pekingu by měly začít 4. února. Ve středu to bude sto dní do zahajovacího ceremoniálu. Žádné velké akce se ale neplánují. Olympijský oheň pro tyto hry už hoří a je v Číně, ale tradiční štafeta bude tentokrát hodně okleštěná. Potrvá jen pár dní před hrami a běžci zavítají pouze do oblastí s olympijskými sportovišti.

Pořadatelé zatím nezveřejnili podrobná opatření proti koronaviru, která budou při ZOH platit. Jisté je, že na ně nebudou smět zahraniční fanoušci a bude de facto povinné očkování. Bez něj by účastníci museli být ve třítýdenní karanténě.