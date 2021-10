Mezinárodní olympijský výbor (MOV) dnes zveřejnil první verzi manuálu pro sportovce a další zahraniční účastníky zimních olympijských her v Pekingu 2022. Potvrdil v nich zářijové rozhodnutí výkonné rady MOV, že účastníky bez očkování proti koronaviru čeká po příletu do Číny třítýdenní karanténa. Očkovaní budou moci po absolvovaném negativním testu na covid-19 okamžitě vstoupit do olympijské "bubliny".

Jak již MOV dříve oznámil, čeká účastníky her denní testování na koronavirus a nutnost dodržování hygienických opatření včetně nošení respirátorů. Pravidla budou platit jak při olympiádě (4. až 20. února), tak při paralympiádě (4. až 13. března). "Manuál představuje plán, jak pomoci účastníkům olympijských a paralympijských her a tím i místním obyvatelům zůstat během her zdraví a v bezpečí," uvedl ředitel MOV pro olympijské hry Christophe Dubi. Další verze příručky bude zveřejněna koncem kalendářního roku.

Soubor protikoronavirových opatření MOV publikoval už před letošními letními hrami v Tokiu, jež byly kvůli pandemii o rok odloženy. Olympiáda se v japonské metropoli konala před prázdnými tribunami, pro Peking zatím platí, že při dodržení přísných podmínek budou moci na sportoviště domácí diváci. Zahraniční fanoušci na ZOH nebudou.

Výjimku z jednadvacetidenní karantény budou moci dostat pouze ti účastníci her, kteří se nemohou nechat očkovat ze zdravotních důvodů. Jejich případy se budou řešit jednotlivě.

Český olympijský výbor očekává, že vyšle do Pekingu zhruba 250 členů výpravy. Šéf mise Martin Doktor ČTK na konci září řekl, že čeští sportovci by měli být do té doby naočkovaní. "Věřím, že už bylo dost času na to, aby se sportovci a členové doprovodu nechali očkovat. Oni sami cestují po světě, vědí, že je to v podstatě jediná cesta, jak se účastnit i jiných soutěží," uvedl Doktor s tím, že absolvování třítýdenní karantény před soutěží považuje pro sportovce za nereálné.

Po kritice některých sportovců na spartánské podmínky v karanténních hotelech v Tokiu se nový manuál věnuje právě i případům, kdy budou muset účastníci her do izolace kvůli pozitivnímu testu v dějišti. V Pekingu mají mít zajištěna tři jídla denně, internet zdarma a možnost návštěvy členů týmu. Hotelový personál by měl umět anglicky a nakaženým sportovcům by měla být k dispozici psychologická podpora.

Za porušení koronavirových pravidel hrozí účastníkům pokuty a může jim být odebrána akreditace na hry. Stejně jako v Tokiu by měli všichni sportovci nejpozději 48 hodin po skončení svých soutěží opustit zemi.