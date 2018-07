Česká atletická senzace Malíková. V šestnácti vládne světu i Evropě, je nejlepší i mezi dospělými

Malíková na sebe výrazně upozornila už vloni, kdy v pouhých patnácti senzačně vyhrála mistrovství světa do 18 let v keňském Nairobi a vyhlásila svůj kariérní cíl: „Co nejvíce se zapsal do historie.“ Daří se jí to i letos, kdy její účes nově vyzdobily dredy.

Barbora Malíková to znovu dokázala! 🎉Loni v Keni vybojovala v novém českém rekordu na světovém šampionátu do 17 let zlato a dnes v Györu na mistrovství Evropy stejné věkové kategorie nenašla přemožitelku a český rekord vylepšila na 52.66! České reprezentantce moc gratulujeme! 💪 pic.twitter.com/Nl0ebcR0md — Česká atletika (@czatletika) 7. července 2018

Na Zlaté tretře prolétla třístovku za 37,86 s, při domácím mládežnickém šampionátu zvolila osmistovku, v sólozávodě časem 2:03,51 vylepšila národní rekord a stala se letos nejrychlejší dorostenkou i juniorkou v Evropě.

Šťastné ponožky

Pro kontinentální šampionát v maďarském Györu ale opavská svěřenkyně Jany Gellnerové zvolila čtvrtku a od rozběhů do finále si vedla suverénně. „Po třech náročných dnech ve vedru bolely nohy, bylo to náročné, teď jsem unavená i šťastná,“ líčila na svazových sociálních sítích. „Vloni v Keni se ode mě nic nečekalo, to se mi běželo líp,“ porovnávala.

✅ World U18 400m champion

✅ European U18 400m champion



Watch Czech Republic's Barbora Malikova, 16, storm to a championship record of 52.66 to win the 400m title from Germany's Marie Scheppen in 52.82. pic.twitter.com/MbuuQByauO — European Athletics (@EuroAthletics) 7. července 2018

K titulu jí možná pomohly i šťastné ponožky s Pokémonem Pikačuem. „Na každou sezónou mám ponožky, co nosí štěstí,“ usmívala se.

Rychleji než Malíková běžela z českých čtvrtkařek naposledy před třemi lety Denisa Rosolová, mladičký talent svým časem z Györu získal právo startu i na srpnovém mistrovství Evropy dospělých v Berlíně. Zároveň by ale měla patřit mezi favoritky říjnové mládežnické olympiády v Buenos Aires.

Další medaili z Györu si přiveze Jiří Pechar, jenž byl třetí na dvoustovce v čase 21,31 s (v semifinále národní rekord 21,23 s). Svou sprinterskou univerzálnost prokázal svěřenec Josefa Nepomuckého i účastí ve finále na 110 m překážek, kde skončil šestý.