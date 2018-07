Dva týdny po porodu spěchala Špotáková na závody. Budu s sebou muset mrsknout, ví

Vypadáte nedlouho po porodu ve výborné kondici…

Je to až podezřele dobrý. Mám to sem na Kladno čtvrt hodiny cesty, tak jsem byla ráda, že jsem mohla dorazit. A zrovna to vyšlo na oštěp.

Nesvrbí vás ruka?

Docela bych si zasoutěžila, ale vím, že to nejde, ty otřesy by nebyly dobré. Škoda, o měsíc později by to možná šlo, ale stejně by to asi stálo za prd. Už se nemůžu dočkat, až se proběhnu, zdají se mi sny, jak běžím, to je hrozný. Celé těhotenství, ale teď jak je to blíž a blíž, tak je to víc a víc. Hrozně mi ten pohyb chybí.

Kdy byste si mohla zaběhat?

Podle pocitů, doufám, že za měsíc by to mohlo jít. Neříkám, že budu běhat dvoustovky, ale někde se plazit… Těším se.

Po narození prvního syna Janka jste závodila už na podzim, stihnete to i letos?

Možná jo. Když budu mít náladu a malej bude hodnej, mohla bych si někde hodit, aspoň bych nevynechala celou sezónu a měla tam nějaký zápis.

Zatím je mladší syn hodný?

Hrozně hodný. Janek v noci také spal, ale Darek spí i přes den. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ale věřím, že jak je ve znamení Raka a já taky a byla jsem jako miminko hodná, tak by to mohlo klapnout. (úsměv) Ale člověk je daleko víc v klidu než u prvního, je míň stresu, a to působí i na to dítě, pak je víc v pohodě.

Jak jste vybrali jméno Darek?

Je dobré, když se to trochu rýmuje. Je zajímavé, že mi píše docela dost lidí, že mají Darka, přitom jsem doteď žádného neznala. Jen jednoho Poláka. Dokonce mi jedna paní na Facebooku napsala, že by mi jinak nepsala, ale že má osmiletého Darka a šestiměsíčního Janka. Tak jich je nakonec dost. Docela se to jméno líbí…

Jak vás hřeje, že máte v oštěpařském sektoru zdatnou nástupkyni? Nikola Ogrodníková má letos parádní formu.

Jde jí to, budu s sebou muset mrsknout. (úsměv) Hází fakt moc dobře. Podobně jako já dělala víceboj, je sice menší, ale zase rychlejší. Její zbraň jsou nohy, ty má výborné. Já pořád opakuju, že se oštěp hází nohama, což laická veřejnost neví. Nikola to má trochu vabank, nesype jeden pokus za druhým přes 60 metrů, ale v každém závodě to hodí. Budu jí držet palce, ať to vyjde i v Berlíně.

Věříte jí na medaili?

Věřím, že placku udělá. Zvlášť, když ta úroveň není letos tak vysoká, byla by škoda toho nevyužít. Ale na velkém šampionátu je to úplně jiná písnička. Svolavatelny, tři hodiny čekání…

Budete pozorně sledovat televizní přenosy?

Samozřejmě budu koukat, těším se. I na mužský oštěp, doufám, že se Kuba Vadlejch dá se zády dohromady, to by taky mohl být parádní souboj. Snad v Berlíně budou v televizi dávat víc oštěpu než na Diamantových ligách, to byla bída…