Specialista na poslední šance Frydrych nervuje okolí. Přijde další happyend?

Když mu teče do bot, vymáčkne ze sebe to nejlepší. Dvakrát za sebou odvrátil oštěpař Petr Frydrych hrozbu neúčasti na vrcholné akci v poslední možnou chvíli. Vloni z toho nakonec byl senzační bronz na mistrovství světa v Londýně. Zakončí svou letošní strastiplnou cestu v podobném stylu i na evropském šampionátu v Berlíně?

V neděli na kladenském Sletišti předvedl atletické déjà vu. Před rokem se v sezóně trápil, těsně před uzávěrkou plnění limitů odjel do slovenského Šamorína, zlepšil si sezónní maximum o více než čtyři metry a do Prahy se vracel s letenkou do Londýna.

Letos byla situace jen lehce odlišná. Limit splněný měl, jenže do Berlína můžou jet jen tři oštěpaři a letos byli lepší Jakub Vadlejch, Vítězslav Veselý i Jaroslav Jílek.

Frydrych tak na mistrovství republiky musel překonat nejlepší výkon svého tréninkového parťáka ze skupiny Jana Železného Jílka. Povedlo se v předposlední sérii, v té závěrečné se pak posunul na 83,85 m – oproti předchozím závodům více než třímetrové zlepšení.

Největší adrenalin

Ideální načasování formy? „To nevím, spíš jsem to dělal doteď špatně a vyšlo to až na poslední chvíli. Akorát jsem nervoval všechny kolem,“ pokáral se třicetiletý oštěpař.

Právě Damoklův meč absence na berlínském šampionátu v něm dokázal probudit potřebnou energii. „Psychicky mě to mobilizovalo, adrenalin jsem měl největší z celé sezóny. Ale chtěl bych se takhle nahecovat na každý závod, na tom musíme pracovat,“ předsevzal si.

Jílek tak bude sledovat šampionát jen v televizi, doplatil na tvrdou konkurenci mezi českými oštěpaři. „My spolu prakticky žijeme celá skupina, roztleskáme si rozběh, řekneme si, co máme kdo udělat. Ale na ploše už si ten boj vede každý sám,“ popisoval Frydrych atmosféru v sektoru.

Díky Železnému

„Obrovský dík patří trenérovi za to, že se mnou celou dobu pracoval, věřil mi a hledal cestu, jak se dostat z těch patálií,“ cenil si podpory světového rekordmana Železného.

Ani se svým kladenským výkonem se ale mezi medailové adepty v Berlíně nezařadí, i v redukovaných tabulkách se pohybuje na hraně postupu do finále. Jenže Frydrycha opět můžou povzbudit vzpomínky na loňský světový šampionát. Ve finále si po sedmi letech zlepšil osobní rekord na 88,32 m a na stupních vítězů doplnil stříbrného Vadlejcha.

„Fyzický fond mám stejný jako vloni. Záleží, jak se srovnám s technikou, psychikou a zdravím,“ říká Frydrych, jehož letos trápí paty, které sám oštěpař označuje za náladové. „Z loňska vím, že na té vrcholné akci už nemusím mít žádný mentální blok a nemám co ztratit,“ dodává.