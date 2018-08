Ruptura obratle. Vadlejch nemohl vstát, jen ležel, do závodu ale hodlá jít na maximum

Odpočatý a hlavně hodně zvědavý odjel na atletický evropský šampionát do Berlína Jakub Vadlejch. Sedmadvacetiletého oštěpaře v posledních týdnech trápila bolavá záda, a tak místo přípravy na vrchol sezóny, musel ležet. Teď už se cítí lépe a do závodu hodlá jít na maximum. „Mě samotného zajímá, jak na tom jsem,“ přiznal úřadující vicemistr světa.

Loňská stříbrná medaile ze světového šampionátu Jakuba Vadlejcha ještě více nakopla a zvýšila jeho motivaci. Když ho před měsícem rozbolela záda natolik, že málem nevstal z postele a lékaři mu oznámili, že má kompresní rupturu obratle, ani tehdy na chvíli nezauvažoval, že by letošní sezónu odpískal. Jeho touha bojovat na mistrovství Evropy o medaile byla silnější.

A tak v pondělí ráno sedmadvacetiletý oštěpař dorazil v Praze na Hlavní nádraží a spolu s ostatními atlety vyrazil směr Berlín, kde ho už ve středu čeká kvalifikace. „Těším se. Do závodu půjdu na maximum,“ slíbil krátce před odjezdem Vadlejch. „Cítím se už mnohem lépe než před měsícem, kdy jsem zjistil, že jsem zraněný.“

Pátý muž evropských i světových tabulek do té doby závodil přes bolest, jednou ráno, si ale uvědomil, že takhle už to dál nepůjde. „To je tak, když člověk přestane poslouchat své tělo. Pořád mě to bolelo, ale dalo se to vydržet. Pak jsem ale najednou nemohl vstát a volal jsem trenérovi, ať vyhlásí poplach,“ zavzpomínal.

Horko záda potřebují

„Oslovili jsme pana profesora Koláře, zjistili mi, že mám kompresní rupturu obratle. Dostal jsem injekci přímo do páteře a téměř celý týden jsem jen ležel,“ vysvětloval s tím, že zranění je nejspíš staršího data. „Asi se mi to stalo už někdy v zimě. A teď když se svaly uvolnily a nebyly tak zatažené, to začalo bolet.“

Nyní už má za sebou několik lehčích tréninků. „Dokonce jsem už i házel. Tělo funguje a vypadá to, že jde vše správným směrem,“ radoval se. „Do závodu nemůžu jít s tím, že mě něco bolí. Beru to tak, že jsem si teď pořádně odpočinul. Jsem zvědavý, co se stane, bude to překvapení i pro mě," prohlásil.

Horko, které v těchto dnech v Evropě panuje, mu vyhovuje. „Je to bomba. Záda přesně tohle potřebují. Nebudu se muset nějak balit jako při zimě a bude stačit se jen malinko rozcvičit,“ uzavřel úřadující vicemistr světa, jehož největšími soupeři budou již tradičně tři Němci, Johannes Vetter, Andreas Hofmann a Thomas Röhler, kteří letos už hodili přes devadesát metrů, a také Estonec Magnus Kirt.