Nečekané trable. Česká atletka hledala přes sociální sítě švadlenu

Nepadnoucí oblečení na výkonu nepřidá. Maratónská běžkyně Eva Vrabcová Nývltová vyfasovala před atletickým mistrovstvím Evropy příliš velký reprezentační dres. Na to, aby si ho upravila sama, si netroufla. „Přemýšlela jsem o tom, ale kdo ví, jak by to dopadlo,“ směje se. O pomoc tedy na sociálních sítích požádala přátele a na šampionát do Berlína díky nim v pondělí odjela už s dresem, který jí sedne. Více se dozvíte v našem videu.