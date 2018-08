Nejrychlejšího Čecha zaskočila organizace. Na Němce překvapivě vázne, viděl

Přes postup asi ze svého výkonu nadšený nejste.

Cíl jsem splnil, postoupil do semifinále, ale chtěl jsem běžet o hodně rychleji. Nevím, jestli jsem nebyl připravený na tu proceduru z call roomu (svolavatelny), kdy nás nenechali popoběhnout ani třicet metrů, i když mají do druhého call roomu nachystanou dráhu. Spíš se nám tam hrabali v batozích, přebírali jídlo a všechno, co máme, přelepili tejpem. Každopádně můj projev se mi nelíbil. Na rozcvičováku jsem nevypadal špatně, v závodě to nějak zmizelo.

Co vám nejvíc ve vašem projevu chybělo?

Nevedlo se skoro nic, snad jen, že jsem doběhnul do cíle… Projev byl na mě podprůměrný, nejel mi kotník, bylo to bez síly. Takový běh na začátku sezóny, akorát je její vrchol, tak by měla být forma lepší. Snad bude v úterním semifinále.

Bylo čekání na další rozběhy hodně nervózní?

Ani ne, už jsem to nemohl ovlivnit. Nevím, jestli jsem si za ten projev zasloužil postoupit… Doufám, že to napravím.

Pomalejší časy zapsala v rozbězích i většina ostatních sprinterů, podepsala se ta zdlouhavá procedura ve svolavatelně?

Měli bychom na to být připraveni, ale je to pro mě trošku nestandardní. Mám za sebou už několik mládežnických i dospělých akcí a tohle byl extrém. Vedli nás asi 300 metrů dlouhou betonovou chodbou a ještě říkali, ať zpomalíme, že máme spoustu času. Mohli nás někde nechat rozcvičit, ale všichni to mají stejné, je na každém, aby se s tím popasoval.

Zatím se obecně zdá, že oproti očekáváním organizace trochu hapruje, nedostatků je tu nezvykle dost…

Na Němce překvapivě vázne. K hotelu nepřijel autobus ve dvě, tak nás svezl nějaký na tréninkový stadión a až pak sem. I ta call roomy nebyly ideální, ale zase to bylo pro všechny stejné.