Černý den české atletiky na ME. Bez medailí končí Holuša, Maslák, Hejnová i Juška

Jakub Holuša pohřbil své medailové naděje na mistrovství Evropy v Berlíně v běhu na 1500 metrů už v rozběhu. Jeden z největších favoritů doběhl pátý a čas 3:49,82 mu nestačil. V semifinále skončil šampionát pro Zuzanu Hejnovou, ta ve svém běhu skončila pátá v čase 56,03, což na postup nestačilo. Balit může i Pavel Maslák, nejlepší výkon sezóny 45,59 na čtyřstovce na finále nestačil. Z tria oštěpařů z kvalifikace postoupili Jakub Vadlejch a Petr Frydrych, přestože kvalifikační limit 82 metrů nepřehodili. Jaroslav Jílek se do elitní dvanáctky nevešel. V rozbězích neuspěli Jan Jirka na dvoustovce ani žádná z trojice českých čtvrtkařek. Výškařka Michaela Hrubá postoupila na do finále, stačil jí k tomu výkon 186 cm. Lada Pejchalová skočila 181 cm a končí. Ve finále dálkařů se nedostal do užšího finále Radek Juška. Desetibojař Jan Doležal obsadil osmé místo v osobním rekordu 8067 bodů.

Holuša ale díky čtvrtému místu v letošních evropských tabulkách a českému rekordu 3:32,49 z Diamantové ligy v Monaku neměl mít v rozběhu problém. V takticky pomalu běženém závodě, v němž první čtvrtka byla jen za 67 sekund, se držel v zadní polovině startovního pole a nastoupil až po vstupu do posledního kola.

V cílové rovince si na třetí pozici hlídal postup, kontroloval levou stranu, ale zprava se přes něj přehnali Němec Tesfaye i nejstarší z norských bratrů Henrik Ingebrigtsen. Český mílař neměl sílu, aby jejich útok odrazil. "V tomhle pomalém závodě se může stát všechno, každý je (v závěru) rychlý. A já jsem na to dneska doplatil. Prostě jsem to podělal. Nemám výmluvu, ani nechci mít výmluvu, tohle jde na mě," řekl po závodě sklesle novinářům.

Pátý muž z loňského mistrovství světa v Londýně se tak ani na třetí pokus do evropského finále na 1500 m nepodívá. Před dvěma lety v Amsterodamu sice rozběh vyhrál, ale následně byl diskvalifikován kvůli strčení do soupeře. V cíli si povzdechl: "Další zpackaný šampionát."

Vadlejch a Frydrych proklouzli do finále

V kvalifikaci oštěpařů potvrdil letošní suverenitu mistr světa Johannes Vetter, jemuž stačil hned první pokus dlouhý 87,39 m. Limit splnili i dva jeho krajané Andreas Hoffmann a Thomas Röhler, i když ten až třetím pokusem.

České trojici se zdaleka tolik nedařilo a medailisté z loňského MS v Londýně proklouzli do finále z 10. a 12. místa. Vadlejch dal všechno do prvního dlouhého pokusu, ale přešlápl, v druhé sérii hodil 80,28, což nakonec stačilo, stejně jako Frydrychových 79,74. Třetí svěřenec Jana Železného Jílek, který byl nominován dodatečně jako náhradník za nemocného Vítězslava Veselého, hodil jen 75,83 m.

Sprinter Jirka zůstal v rozběhu na 200 metrů čtyři desetiny za deset dnů starým osobním rekordem a čas 21,15 mu na postup nestačil. Ve svém rozběhu obsadil až předposlední místo. Premiéra ve velké soutěži čtyřiadvacetiletému Jirkovi nevyšla.

Kdyby přitom zopakoval svůj čas z mistrovství republiky v Kladně 20,75, byl by bez problémů ve večerním semifinále. Nejrychlejší čas 20,39 zaznamenal Ital Eseosa Desalu. Největší favorité však postoupili do semifinále přímo na základě letošních tabulek.

Z trojice mladých čtvrtkařek si vedla nejlépe ta nejmladší, teprve osmnáctiletá Lada Vondrová. V rozběhu si zlepšila venkovní osobní rekord o půl sekundy časem 53,21. Na postup ale ani to nestačilo. Alena Symerská i Zdeňka Seidlová běžely výrazně pomaleji než na Kladně.

Desetiboj vyhrál Abele, Doležal byl osmý

Soutěž desetibojařů vyhrál Němec Arthur Abele výkonem 8431 bodů. Do čela se dostal nejlepším výkonem v oštěpu a v závěrečném běhu na 1500 m náskok bez problémů uhájil. Jan Doležal si vylepšil osobní rekordy ve výšce, běhu na 400 m, hodu oštěpem i na patnáctistovce a obsadil osmé místo ve svém nejlepším výkonu 8067 bodů.

Největší favorit Francouz Kevin Mayer skončil už v úterý ve druhé disciplíně, když v dálce třikrát přešlápl. Obhájce titulu Belgičan Thomas van der Plaetsen po nevydařeném startu také odstoupil už během prvního dne.

Do druhého dne vstoupil nejlépe Abele. Na překážkách se jako jediný dostal pod 14 sekund a díky času 13,94 stáhl ztrátu na vedoucího Brita Tima Duckwortha na pouhých 18 bodů. V disku hodil 45,42 metru, více než o tři metry dál než dosavadní lídr, a to už znamenalo průběžné vedení. Jenže tyč Němec pokazil, zdolal jen základní výšku 460 centimetrů a propadl se až na třetí místo.

Duckworth skočil 510 cm a Rus Ilja Škureňov ještě o dvacet centimetrů výš - to byl nejhodnotnější výkon z celého desetiboje, oceněný 1004 body. Ruský desetibojař, startující v rámci neutrální výpravy, který byl po prvním dnu až jedenáctý, tak vykročil ke stříbrné medaili.

Abele si vše vynahradil v oštěpu, hodem dlouhým 68,10 metru se vrátil do čela a vedení už udržel. Duckworth nakonec přišel i o bronz, v poslední disciplíně ho o něj připravil Bělorus Vitalij Žuk.

Doležal byl po prvním dnu čtrnáctý, ale dnes si hodně polepšil. Na překážkách měl sedmý čas 14,58 a poskočil o dvě příčky. Ještě lépe si vedl v disku, kde si připsal druhý nejlepší výkon 45,81 a po sedmi disciplínách se posunul už na osmé místo. V tyči zdolal na třetí pokus 480 centimetrů a pak neúspěšně atakoval osobní rekord 490.

Zato v oštěpu si maximum vylepšil hodem dlouhým 62,67 m. I v závěrečném běhu ubral ze svého maxima téměř sekundu a překonal vysněnou osmitisícovou hranici. V součtu nasbíral 8067 bodů, to je o 31 bodů víc než při svém dosavadním rekordu letos v Kladně.

Druhý český desetibojař Lukáš Marek se ke svým nejlepším výkonům nepřiblížil ani ve druhém dnu soutěže. Přesto v pořadí vystoupal z druhé desítky až na 14. místo

Evropa je pro Hejnovou zakletá

Hejnovou v letošní sezóně trápily zdravotní problémy a na nedostatek tréninku si stěžovala i po doběhu. Do semifinále postoupila přímo díky pátému místu v letošních evropských tabulkách, ale v Berlíně se běželo rychleji, než byl její čas 55,16 z Diamantové ligy v Oslu. Hejnová navíc zůstala daleko i za tímto svým letošním maximem. V semifinále obsadila až páté místo za 56,03. Evropský šampionát, z něhož má zatím jen dvě "bramborové" medaile, pro ni zůstává dál zakletý.

Na české běžkyni se podepsaly problémy s achilovkami i kolenem. Od června měla na nohou tretry jen na nedávném mistrovství republiky a pak až v Berlíně. "Vůbec jsem nemohla běhat. Vyloženě jsem to šla zkusit. Mám pocit, že pořád můžu běžet, ale není tam rychlost," povzdechla si.

Letošní maximum Maslákovi nestačilo

Maslák ve srovnání s rozběhem výrazně přidal. Zlepšil se o 24 setin sekundy, i ze svého letošního madridského maxima ubral pět setin, ale evropská špička dnes běhá mnohem rychleji. Čas 45,59 mu v jeho rozběhu vynesl jen sedmé místo.

"Byl to pomalý čas a za tohle bych si snad ani nezasloužil postoupit. Na jednu stranu jsem rád za season best, ale vím, že jsem měl určitě na víc. A nevím, kde se to ztratilo," pokrčil rameny Maslák. Mistr Evropy z roku 2012 se teď chce co nejlépe připravit na čtvrtkařskou štafetu.

Juška roli favorita nezvládl

Roli favorita dnes na mistrovství Evropy v Berlíně nezvládl dálkař Radek Juška a čekání na medaili pro českou výpravu se zase o něco protáhlo. Přestože český rekordman nastupoval do finále s modrým číslem lídra letošních tabulek, nevyšel mu ani jeden pokus a výkonem 773 cm obsadil až dvanácté, poslední finálové místo. Zlato získal Řek Miltiádis Tentóglu skokem dlouhým 825 centimetrů.

Juška se ke svým skokům daleko za osm metrů z Turnova a Tábora ani nepřiblížil. Pro zpackané finále marně hledal vysvětlení. "Neměl jsem ani pomyšlení, že bych mohl takhle dopadnout. Vůbec nevím, co se stalo. Cítil jsem se dobře, myslím si, že nic závažného nevzniklo, že by se to mělo pokazit, ale nějak jsem to dneska nebyl já," řekl.

Dálkařský sektor Olympijského stadionu příliš nesvědčil ani dalším skokanům. Přes osm metrů se v prvním kole dostal jen domácí Fabian Heinle. Výkon 813 centimetrů v poslední sérii navlas přesně vyrovnal. Stejně daleko skočil Ukrajinec Serhij Nykyforov, ale měl horší druhý pokus. Ještě lepší však byl v páté sérii Tentóglu a vybojoval první dálkařské zlato pro Řecko v historii.

Finále: Muži: Desetiboj: 1. Abele (Něm.) 8431 (100 m: 10,86 - dálka: 742 - koule: 15,64 - výška: 193 - 400 m: 48,01 - 110 m př.: 13,94 - disk: 45,42 - tyč: 460 - oštěp: 68,10 - 1500 m: 4:30,84) 2. Škureňov (Rus.) 8321 3. Žuk (Běl.) 8290 4. Kaul (Něm.) 8220 5. Duckworth (Brit.) 8160 6. Roe (Nor.) 8131 7. Braun (Niz.) 8105 8. Doležal (ČR) 8067 (11,06 - 712 - 14,03 - 202 - 49,42 - 14,58 - 45,81 - 480 - 62,67 - 4:41,27) ...14. Lukáš (ČR) 7683 (11,12 - 699 - 14,04 - 187 - 50,60 - 14,67 - 39,41 - 460 - 64,19 - 4:37,03). Dálka: 1. Tentóglu (Řec.) 825 2. Heinle (Něm.) 813 3. Nykyforov (Ukr.) 813 12. Juška (ČR) 773 Disk: 1. Gudžius (Lit.) 68,46 2. Stahl (Švéd.) 68,23 3. Weisshandinger (Rak.) 65,14 Ženy: 10.000 m: 1. Salpeterová (Izr.) 31:43,29 2. Kruminsová (Niz.) 31:52,55 3. Bahtaová (Švéd.) 32:19,34 Koule: 1. Gubaová (Pol.) 19,33 2. Schwanitzová (Něm.) 19,19 3. Dubická (Běl.) 18,81