ATLETIKA ON-LINE: Ogrodníková útočí na medaili! Hodboď šokoval postupem, Cachová má osobní rekord

Semifinále běhu na 1500 metrů žen v rámci ME v atletice v Berlíně. Úplně vlevo česká reprezentantka Simona Vrzalová.

Český tyčkař Jan Kudlička v kvalifikaci ME v atletice v Berlíně.

Semifinále běhu na 1500 metrů žen v rámci ME v atletice v Berlíně. Na vedoucí pozici česká reprezentantka Diana Mezulianiková (vpravo).

Parádním výkonem se blýskl Lukáš Hodboď, který se probojoval v běhu na 800 metrů do finále. Ve svém rozběhu byl pátý za 1:46,57 a postoupil jako poslední časem.

Osobní rekord si vytvořila i výškařka Michaela Hrubá, která ve finále obsadila konečné šesté místo.

Mistrovství Evropy v atletice: 19:20 Páteční odpolední program sledujte on-line

Skvělá Cachová bere šesté místo, slaví Thiamová

Belgičanka Nafissatou Thiamová vyhrála sedmiboj a ke zlatu z olympijských her a mistrovství světa přidala další titul ziskem bodů 6816 bodů. Kateřina Cachová obsadila šesté místo stejně jako na předchozím evropském šampionátu, ale s podstatně lepšími výsledky. Ve většině ze sedmi disciplín překonala nebo vyrovnala své letošní nejlepší výkony a poprvé nasbírala 6400 bodů.

Cachová pokračovala i druhý den ve výkonech nad úrovní svých letošních maxim. V dálce druhým perfektně trefeným pokusem si připsala 636 cm, jen čtyři centimetry za deset let starým osobním rekordem, a v té chvíli byla pátá.

I v oštěpu si hodem dlouhým 44,64 m zlepšila o více než dva metry nejlepší letošní výkon, přesto ji obhájkyně titulu Anouk Vetterová z Nizozemska odsunula na šestou příčku. V závěrečné osmistovce Cachové v závěru došly síly, přesto svůj osobní rekord v sedmiboji vylepšila o 72 bodů.

Vrzalová i Mezuliáníková postoupily do finále běhu na 1500 metrů

Simona Vrzalová i Diana Mezuliáníková postoupily do nedělního finále běhu na 1500 metrů. Z trojice českých mílařek v rozběhu neuspěla jen Kristiina Mäki. Česká atletika bude nečekaně zastoupení i v sobotním finále běhu mužů na 800 m zásluhou Lukáše Hodbodě. V kvalifikaci skončili tyčkař Jan Kudlička i kladivářka Kateřina Šafránková. Marcela Pírková nepostoupila z rozběhu na 200 metrů, stejně jako Lucie Sekanová ve steeplu.

Vrzalová a Mezuliáníková měly naplánované, že v případě potřeby potáhnou závodní pole k rychlejšímu času. "Domluvily jsme se se Simonou, že bychom se případně vystřídaly, kdyby to bylo pomalé, ale zas tak pomalu se to nerozběhlo. Čas byl rychlý a díky tomu jsem se dostala do finále. Po taktické stránce jsem spokojená," řekla Mezuliáníková.

Vrzalová byla ráda, že budou ve finále dvě. "Myslím, že to je super. Že se můžeme navzájem hecovat a podporovat. Je to lepší, než kdybych tam nikomu nerozumněla. Ta angličtina je hrozná," řekla

Roli favoritky potvrdila hladkým vítězstvím v prvním rozběhu Britka Laura Muirová, která původně chtěla kombinaci s osmistovkou, ale po problémech s achillovkou se soustředila jen na delší trať. V druhém rozběhu byla Polka s marockými kořeny Sofia Ennaouiová ještě výrazně rychlejší - 4:08,60.

Štafeta mužů má rekord i finále

Čtvrtkařská štafeta skončila před dvěma lety v Amsterodamu čtvrtá, v rozběhu tam vytvořila český rekord 3:02,66. Dnes nastoupila v podobném složení, jen Jana Tesaře nahradil Vít Müller. Dalšími členy byli tehdy i dnes Patrik Šorm a Michal Desenský.

Finišman Maslák předstihl polskou štafetu, která před dvěma lety brala stříbro. Z českého rekordu čtvrtkaři ubrali 14 setin a vzhledem k tomu, jak Maslák vypouštěl závěr, by v sobotním finále mohli být ještě rychlejší. Druhé semifinále hladce vyhráli obhájci zlata z Belgie, přestože šetřili dva ze tří bratrů Borléeových.

Kladivářka Kateřina Šafránková nepostoupila z kvalifikace a nenaváže tak na loňské osmé místo ze světového šampionátu v Londýně. Výkon 64,85 byl více než čtyři metry za jejím letošním maximem z Ostravy.

Devětadvacetiletá kladivářka na svém pátém mistrovství Evropy netrefila ani jeden pokus. Při prvním přešlápla, další dva skončily pod hranicí 65 metrů. Opakovala se tak situace z olympijských her v Riu de Janeiro, kdy Šafránková také skončila v kvalifikaci.

Marcela Pírková nepostoupila z rozběhu na 200 metrů. Čas 23,72 je 36 setin za jejím letošním maximem a stačil jen na 15. místo.

Tyčkař Jan Kudlička ztroskotal už v kvalifikaci soutěže tyčkařů, když přeskočil jenom 536 cm a navázal tak na nepovedený průběh celé letní atletické sezóny.

Nedařilo se ani kladivářce Šafránkové

Rovněž kladivářka Šafránková byla už na pátém mistrovství Evropy, ale netrefila ani jeden pokus. Při prvním přešlápla, další dva skončily pod hranicí 65 metrů. Výkon 64,85 byl více než čtyři metry za jejím letošním maximem z Ostravy. Opakovala se tak situace z olympijských her v Riu de Janeiro, kdy Šafránková také skončila v kvalifikaci.

Sekanová si v rozběhu na 3000 m překážek vylepšila letošní maximum časem 9:50,38, ale v rychlém závodě ztratila kontakt se soupeřkami už po třech kolech. Doběhla na dvanáctém místě více než 25 sekund za vítěznou Norkou Karoline Grövdahlovou. Také Pírková skončila na 200 metrů už v rozběhu. Čas 23,72 je 36 setin za jejím letošním maximem z Ostravy a stačil jen na 15. místo.800 m:10 m př. - semifinále: