Další sezónní maximum Cachové! Štafeta a dvě mílařky do finále, Šafránková s Kudličkou jedou domů

Sedmibojařka Kateřina Cachová je na atletickém mistrovství Evropy v Berlíně před závěrečnou osmistovkou šestá. V dálce zůstala výkonem 636 jen čtyři centimetry za deset let starým osobním rekordem, oštěpem hodila 44,64 a o více než dva metry si vylepšila nejlepší letošní výkon. Úspěšné byly také české mílařky, hned dvě ze tří se dostaly do finále. Postup do finále si třetím místem v semifinále vybojovala také česká štafeta na 4x400m.