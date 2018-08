Konečně česká medaile! Ogrodníková stříbrná. Hodboď šokoval postupem, Cachová má osobní rekord

Pro českou atletickou výpravu je to už o hodně veselejší! Na berlínském ME má konečně na kontě medaili, postarala se o ni Nikola Ogrodníková, která skončila druhá v hodu oštěpem výkonem 61,85 m. A přišly i další podařené české výkony.

Semifinále běhu na 1500 metrů žen v rámci ME v atletice v Berlíně. Úplně vlevo česká reprezentantka Simona Vrzalová.

Český tyčkař Jan Kudlička v kvalifikaci ME v atletice v Berlíně.

Semifinále běhu na 1500 metrů žen v rámci ME v atletice v Berlíně. Na vedoucí pozici česká reprezentantka Diana Mezulianiková (vpravo).

Ogrodníkovou porazila jen Němka Hussongová rekordem šampionátu 67,90. Češka zažívá báječnou sezónu, je zdatnou zástupkyní Barbory Špotákové, která je na mateřské.

Parádním výkonem se blýskl Lukáš Hodboď, který se probojoval v běhu na 800 metrů do finále. Ve svém rozběhu byl pátý za 1:46,57 a postoupil jako poslední časem.

Osobní rekord si vytvořila i výškařka Michaela Hrubá, která ve finále obsadila konečné šesté místo. Stejnou pozici obsadila sedmibojařka Kateřina Cachová.

Zlepšila si sezónní maximum

Hrubá si zlepšila letošní maximum na 191 centimetrů. Vyhrála Ruska Marija Lasickeneová, když překonala rovné dva metry. Stejně vysoko se dostala Bulharka Mirela Demirevová, ale až na třetí pokus.

Žádná disciplína neměla v Berlíně tak jasnou favoritku jako výška žen. Vždyť Lasickeneová během posledních dvou let prohrála jen jednou ze 47 možností - letos v červenci při Diamantové lize v Rabatu. Letos sedmkrát překonala dvoumetrovou hranici, v Paříži a Londýně zdolala 204 centimetrů.

Přesto viděli diváci na Olympijském stadionu drama. Demirevová po úspěchu na 194 cm riskovala, dvě výšky vynechala a 200 centimetrů zdolala na třetí pokus. Lasickeneová však uspěla už napodruhé a ke dvěma titulům mistryně světa přidala evropské zlato.

Skvělá Cachová, slaví Thiamová

Cachová v sedmiboji pokračovala i druhý den ve výkonech nad úrovní svých letošních maxim. V dálce druhým perfektně trefeným pokusem si připsala 636 cm, jen čtyři centimetry za deset let starým osobním rekordem, a v té chvíli byla pátá.

I v oštěpu si hodem dlouhým 44,64 m zlepšila o více než dva metry nejlepší letošní výkon, přesto ji obhájkyně titulu Anouk Vetterová z Nizozemska odsunula na šestou příčku. V závěrečné osmistovce Cachové v závěru došly síly, přesto svůj osobní rekord v sedmiboji vylepšila o 72 bodů. Na čas potřebný k zisku 6460 bodů, což je hodnota českého rekordu Elišky Klučinové, ovšem nedosáhla.

Vyhrála Belgičanka Nafissatou Thiamová, ke zlatu z olympijských her a mistrovství světa přidala další titul ziskem bodů 6816 bodů. Cachová dopadla stejně jako na předchozím evropském šampionátu, ale s podstatně lepšími výsledky. Ve většině ze sedmi disciplín překonala nebo vyrovnala své letošní nejlepší výkony a poprvé nasbírala 6400 bodů.

Thiamová měla v letošních tabulkách před největšími soupeřkami náskok více než 250 bodů, přesto o jejím vítězství dlouho nebylo rozhodnuto. Šampionát ji nezastihl v optimální formě a ve většině disciplín byla horší než při mítinku v rakouském Götzisu. To platí i o výšce, kde by s osobním rekordem 201 cm mohla bojovat o medaili se specialistkami, ale ve čtvrtek zůstala o deset centimetrů níž.

Ale osobní rekord si vylepšila v kouli a rozhodující útok na zlato udělala ve své další parádní disciplíně - hodu oštěpem, v němž je i belgickou rekordmankou. Za hod dlouhý 57,91 metru získala o tři sta bodů více než do té doby vedoucí britská halová mistryně světa Katarina Johnsonová-Thompsonová.

Zlato na čtvrtce získal znovu Brit

Matthew Hudson-Smith vybojoval v Berlíně už jedenácté evropské zlato pro Británii v běhu na 400 metrů v čase 44,78 sekundy. Belgická dvojčata Kevin a Jonathan Borléeové ho pronásledovali marně a Nor Karsten Warholm, který chtěl získat zlaté double na překážkové i hladké čtvrtce, přecenil síly a doběhl ve finále poslední.

Čtvrtka je pro Brity parádní disciplínou a nikdo nemá na mistrovství Evropy tolik vítězství jako oni. Dva poslední šampionáty vyhrál Martyn Rooney, ale v Berlíně vypadl už v semifinále.

Jeho krajan Hudson-Smith však potvrdil pozici lídra evropských tabulek. Do cílové rovinky vbíhal s velkým náskokem, a přestože v závěru očividně tuhnul, vedení si udržel. Kevin Borlée přidal ke zlatu z roku 2010 stříbro, jeho bratr Jonathan získal bronz, svou první individuální medaili po úspěších ve štafetě.

Švýcarka Léa Sprungerová by mohla zvolit stejnou kombinaci jako Warholm, protože letos vládne evropským tabulkám jak na hladká čtvrtce, tak na překážkách. Před dvěma lety v Amsterodamu doběhla na překážkách třetí, teď získala zlato výkonem 54,33. Ze svého letošního nejlepšího evropského času ubrala ve finále 46 setin.

Ukrajinka Anna Ryžykovová se v závěru hodně dotahovala, ale ani zrychlení na 54,51 na Sprungerovou nestačilo. Jedna z favoritek Britka Eilidh Doyleová, která před čtyřmi lety slavila zlato ještě pod dívčím jménem Childová, skončila poslední. Částečně jí bronzem zastoupila její krajanka Meghan Beesleyová.

Vrzalová i Mezuliáníková jsou ve finále na 1500 m

Simona Vrzalová i Diana Mezuliáníková postoupily do nedělního finále běhu na 1500 metrů.

Vrzalová a Mezuliáníková měly naplánované, že v případě potřeby potáhnou závodní pole k rychlejšímu času. "Domluvily jsme se se Simonou, že bychom se případně vystřídaly, kdyby to bylo pomalé, ale zas tak pomalu se to nerozběhlo. Čas byl rychlý a díky tomu jsem se dostala do finále. Po taktické stránce jsem spokojená," řekla Mezuliáníková.

Vrzalová byla ráda, že budou ve finále dvě. "Myslím, že to je super. Že se můžeme navzájem hecovat a podporovat. Je to lepší, než kdybych tam nikomu nerozumněla. Ta angličtina je hrozná," řekla.

Z trojice českých mílařek v rozběhu neuspěla jen Kristiina Mäki.

Roli favoritky potvrdila hladkým vítězstvím v prvním rozběhu Britka Laura Muirová, která původně chtěla kombinaci s osmistovkou, ale po problémech s achillovkou se soustředila jen na delší trať. V druhém rozběhu byla Polka s marockými kořeny Sofia Ennaouiová ještě výrazně rychlejší - 4:08,60.

Štafeta mužů má rekord i finále

Čtvrtkařská štafeta skončila před dvěma lety v Amsterodamu čtvrtá, v rozběhu tam vytvořila český rekord 3:02,66. Dnes nastoupila v podobném složení, jen Jana Tesaře nahradil Vít Müller. Dalšími členy byli tehdy i dnes Patrik Šorm a Michal Desenský.

Finišman Maslák předstihl polskou štafetu, která před dvěma lety brala stříbro. Z českého rekordu čtvrtkaři ubrali 14 setin a vzhledem k tomu, jak Maslák vypouštěl závěr, by v sobotním finále mohli být ještě rychlejší. Druhé semifinále hladce vyhráli obhájci zlata z Belgie, přestože šetřili dva ze tří bratrů Borléeových.

Kladivářka Kateřina Šafránková nepostoupila z kvalifikace a nenaváže tak na loňské osmé místo ze světového šampionátu v Londýně. Výkon 64,85 byl více než čtyři metry za jejím letošním maximem z Ostravy.

Devětadvacetiletá kladivářka na svém pátém mistrovství Evropy netrefila ani jeden pokus. Při prvním přešlápla, další dva skončily pod hranicí 65 metrů. Opakovala se tak situace z olympijských her v Riu de Janeiro, kdy Šafránková také skončila v kvalifikaci.

Marcela Pírková nepostoupila z rozběhu na 200 metrů. Čas 23,72 je 36 setin za jejím letošním maximem a stačil jen na 15. místo.

Tyčkař Jan Kudlička ztroskotal už v kvalifikaci soutěže tyčkařů, když přeskočil jenom 536 cm a navázal tak na nepovedený průběh celé letní atletické sezóny.

Sekanová si v rozběhu na 3000 m překážek vylepšila letošní maximum časem 9:50,38, ale v rychlém závodě ztratila kontakt se soupeřkami už po třech kolech. Doběhla na dvanáctém místě více než 25 sekund za vítěznou Norkou Karoline Grövdahlovou. Také Pírková skončila na 200 metrů už v rozběhu. Čas 23,72 je 36 setin za jejím letošním maximem z Ostravy a stačil jen na 15. místo.