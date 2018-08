Skvělá Cachová si polepšila! Štafeta a dvě mílařky do finále, Šafránková s Kudličkou jedou domů

Kateřina Cachová je na mistrovství Evropy v atletice v Berlíně po pěti dílech sedmiboje pátá. V dálce zůstala výkonem 636 cm jen čtyři centimetry za deset let starým osobním rekordem. Dál vede Britka Katarina Johnsonová-Thompsonová, která si v dálkařském sektoru připsala nejlepší výsledek 668 cm. Belgickou olympijskou vítězku Nafissatou Thiamovou porazila o osm centimetrů a náskok v čele zvýšila na 113 bodů. Úspěšné byly také české mílařky, hned dvě ze tří se dostaly do finále. Postup do finále si třetím místem v semifinále vybojovala také česká štafeta na 4x400m.