Stříbro! Chodkyně Drahotová nestačila na mistrovství Evropy jen na Pérezovou

Závod žen byl kvůli úniku plynu téměř o dvě hodiny odložen. Chodkyně tak musely v závěrečné přípravě improvizovat. "Byl to trochu šok. Vstávala jsem docela brzo a počítala s tím, že půjdeme rovnou na start. Pak jsem byla ráda, že určili hodinu do startu a že s tím můžu počítat. Že se nemusím dál rozcvičovat. Nemyslím si, že by to ovlivnilo závod, ta atmosféra byla opravdu neuvěřitelná," popisovala Drahotová.

Na kilometrový okruh ženy vyrazily nezvykle společně s muži. Drahotovou komplikace nijak nepoznamenaly, na trati udávala tempo a dokonce několikrát vedla. Po bronzu, který získala jako devatenáctiletá v roce 2014 v Curychu, postoupila ještě o jeden stupínek výše.

Rodačka z Rumburku v této sezóně definitivně překonala vleklé zdravotní problémy a květnový čas z Číny 1:28:40 ji zařadil mezi favoritky. Jedna velká soupeřka odpadla ještě před startem, když Španělka Júlia Takácsová dala přednost padesátce, kde získala bronz.

Česká chodkyně, nejvyšší v celém třicetičlenném poli, od začátku diktovala tempo. Už na pátém kilometru se pokusila o trhák, ale pronásledovatelky ji rychle dostihly. Po ní se hlavní skupině vzdálila Živile Vaiciukevičiuteová z Litvy, ale ani její únik neměl dlouhého trvání.

Drahotová znovu vyrazila na dvanáctém kilometru a krok s ní udržela jen Italka Antonella Palmisanová, bronzová z loňského mistrovství světa v Londýně. V okamžiku, kdy muži míjeli chodkyně s náskokem jednoho okruhu, unikla Drahotová i Italce. Další italská favoritka Eleonora Giorgiová po dvou napomínáních výrazně zpomalila.

Stribrna Anezka Drahotova. Stejně jako Nikola Ogrodnikova dukaz, ze i kdyz se nejaky ten rok nedari, pokud to nevzdate, odmena prijde. #respekt #Berlin2018 pic.twitter.com/OXiLRrYIji — Michal Osoba (@MichalOsoba) August 11, 2018

Pět kilometrů před cílem však zezadu doslova přilétla do té doby nenápadná Španělka María Pérezová, která překonala drobnou krizi a šla do čela. Jejímu tempu ani česká chodkyně neodolala, ale druhé místo před Italkou Palmisanovou bezpečně uhájila s téměř půlminutovým náskokem. Pérezová vytvořila nový rekord šampionátu - 1:26:36.

Na mužské dvacítce neobhájil evropský titul Miguel Ángel López, ale Španěly to mrzet nemuselo. Brali dvě nejcennější medaile, protože za Martínem přišel Diego García Carrera. Bronz vybojoval Vasilij Mizinov, jediný z ruských chodců, jemuž IAAF monitorující ruský doping umožnila start.