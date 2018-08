Špotáková s Ogrodníkovou? Lidsky jiné, ale obě jsou závodnice, chválí kouč

Oficiálně do jedné skupiny patří od loňského podzimu, kdy Ogrodníková k Černému přešla od svého přítele Vítězslava Veselého, jenže reálně toho společně moc neodtrénovaly. V lednu světová rekordmanka ohlásila, že je těhotná, a tak zatím Černý neměl moc možností pozorovat, jak si obě elitní oštěpařky rozumějí.

„Lidsky jsou jiné, spíš se budou míjet. Bára už má nějaké zkušenosti, je obecně klidnější,“ srovnává Černý sedmatřicetiletou dvojnásobnou olympijskou vítězku a o deset let mladší kometu posledních dvou sezón a čerstvou vicemistryni Evropy.

K Černému přišly v odlišných pozicích. Špotáková v devatenácti letech ještě jako vícebojařka, která svou cestu k oštěpařské specializaci teprve hledala. „A Nikola přišla jako hotová závodnice, to se mi ještě nestalo,“ porovnává.

Veselý má oštěpařský cit

I Ogrodníková je původem vícebojařka, ale na oštěp se specializovala delší dobu a loňský rok pod Veselým a po boku skupiny Jana Železného ji výrazně pomohl. „Víťa oštěp dobře cítí, já nemám takový cit jako on. Nikola hází jinou technikou než Bára, jsou tam důležité momenty, které on má vychytané,“ pochvaluje si Černý spolupráci s bývalým mistrem světa.

Co obě spojuje? Umění závodit. Ani jedna není typem, který by na tréninku ohromoval dlouhým hody. Ale jak je pohltí závodní atmosféra… „Nikola v tréninku hází stabilně pod 55 metrů. Přijde závod a letí to daleko,“ říká o Ogrodníkové, která letos proměnila všechny tři starty na Diamantových ligách ve stupně vítězů.

„U Báry to bylo stejné. Když v tréninku hodila 62 metrů, to bylo nadšení. A pak v závodě předvedla 70 metrů,“ říká kouč.