Fantazie! Vrabcová Nývltová získala maratónský bronz na mistrovství Evropy

Bývalá lyžařka a účastnice tří zimních olympiád Vrabcová Nývltová po přechodu k atletice rychle pronikla mezi nejlepší evropské vytrvalkyně.V Berlíně absolvovala svůj životní závod, z osobního rekordu z loňska z New Yorku ubrala více než tři minuty a zlepšila 23 let starý český rekord Aleny Peterkové o 29 sekund.

V průběhu závodu nevěděla, jak rychle se běží. "Koukala jsem na prvních deset nebo patnáct kilometrů, tam to bylo naopak dost pomalé. Když jsem si to pak počítala, říkám: 'Ještě půl hodiny, to ještě musím vydržet.' Přepočítávala jsem si to na ty 2:30 a říkala, si, že když by to bylo pod, tak by to bylo dobré. Vycházelo mi, že by to něco mohlo být, ale že to bude až takhle rychlé, to mě teda nenapadlo," řekla po závodě.

@EvaVrabcova První česká či československa medailistka z vrcholné akce v maratónu od Zatopkova zlata v Helsinkách 1952. #peknaspolecnost pic.twitter.com/8yrwEUbSpY — Michal Osoba (@MichalOsoba) 12. srpna 2018

Vrabcová Nývltová vyrazila na trať s vizitkou druhé nejlepší Evropanky z loňského mistrovství světa v Londýně. Tam ji porazila jen domácí Charlotte Purdueová, ta dnešní závod pro zranění už po čtvrtině trati vzdala. Ve startovním poli bylo ale hned deset závodnic s lepším osobním rekordem, než byl loňský čas české běžkyně. Ta letos nejdelší trať ještě neběžela, takže její forma byla pro soupeřky velkou neznámou.

Vítězka v dresu od krve

Vrabcová Nývltová se držela v devítičlenné skupině, v níž tempo dlouho udávala Švýcarska Martina Strählová, mistryně světa v běhu do vrchu. Po dvou třetinách trati vyrazila dopředu největší favoritka Mazuronaková, pátá na olympijských hrách v Riu de Janeiro, kde jako jediná dlouho držela krok s Afričankami. Berlínskými ulicemi běžela se zakrváceným dresem a několik kilometrů i s tampony v nose, z něhož se jí spustila krev, ale ani to ji nezastavilo.

Její nástup zachytily jen Vrabcová Nývltová s Calvinovou, která před osmi lety vybojovala na ME v Curychu stříbro na deset kilometrů a dnes se na nejdelší trať vydala poprvé v životě. Na chvíli se na ně dotáhla druhá Běloruska Maryna Damancevičová, ale ve vedoucí skupině se neudržela.

Po posledním proběhnutí Braniborskou branou znovu vyrazila Mazuronaková a doběhla si pro zlato, přestože pár stovek metrů před cílem málem špatně odbočila. Vrabcová Nývltová s přehledem uhájila třetí pozici a po dvou stříbrných medailích oštěpařky Nikoly Ogrodníkové a chodkyně Anežky Drahotové rozšířila českou sbírku v Berlíně o bronz.

Mužský maratón ovládl Naert

Osmadvacetiletý Naert, jehož největším úspěchem dosud bylo sedmé místo v maratónu v Berlíně v roce 2015, se dlouho držel v závětří. Až v posledním okruhu vyrazil dopředu a všem soupeřům se nezadržitelně vzdaloval. Poprvé v životě se dostal pod dvě hodiny a deset minut. Pro Belgii získal na ME druhé maratónské zlato v historii, to první bral Karel Lismont v roce 1971 v Helsinkách.

Švýcar Abraham oslavil dnešní 36. narozeniny stříbrem. Rodák z Eritreje triumfoval před dvěma lety v Amsterodamu, ale tam se běžel jen půlmaraton. Dnes dlouho udával tempo, ale když nastoupil Naert, ani on neměl šanci. Ital s marockými kořeny Yassine Rachik si doběhl pro bronz.

Lídrem letošních evropských tabulek je Brit Mo Farah, čtyřnásobný olympijský vítěz z dráhy, ale ten šampionát v Berlíně vynechal. Premiéru chystá až za rok na mistrovství světa v Dauhá. Evropský rekordman Nor Sondre Moen už v polovině trati začal ztrácet a nakonec vzdal.