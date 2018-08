Místo útoku na rekord konec už před startem. Nemohl jsem ani jít, smutnil Veleba

Při nástupu na plochu Olympijského stadiónu spustili bojový pokřik, pak se každý z kvarteta Zdeněk Stromšík, Jan Veleba, Jan Jirka a Pavel Maslák rozběhl na svůj úsek. Jenže na Velebovi bylo i z tribuny vidět, že není úplně v pořádku. Kulhal, v obličeji bolestivá grimasa.

Na náhradníky bylo pozdě

„Bohužel, jak jsme přišli do call roomu (svolavatelny), dostal jsem křeče do obou zadních stehen,“ posmutněle líčil Veleba. S českou štafetou se sice připravovali náhradníci Dominik Záleský a Jiří Kubeš, ale v ten moment už bylo pozdě.

„Nezbývalo mi než to zkusit. Kluci říkali, ať se na to vykašlu, ale to jsem samozřejmě nechtěl, je to mistrovství Evropy,“ vyprávěl bývalý český rekordman na stovce.

„Jenže jak jsme vyběhli na dráhu, dostal jsem znovu křeče a nemohl ani jít. Akorát by to byl potupný výkon, a to jsme také nechtěli,“ vysvětloval. Gestikuloval tak na Zdeňka Stromšíka, který byl na prvním úseku, aby oznámil rozhodčím, že česká štafeta neodstartuje.

Odkládání nepomohlo

Veleba má čisté svědomí, křečím se snažil maximálně předejít. „Nepodcenil jsem nic. Křeče jsem takhle měl asi jednou dvakrát, když je větší vedro a víc se potíte, což nebyl dnešní případ. Snažil jsem se jim předejít, většinou používáme sůl,“ vyprávěl.

Své sehrálo i odložení startu téměř o půl hodiny kvůli diskvalifikacím a následným protestům. „Kdybychom běželi dřív, možná by se mi to nestalo. Ale na to se vymlouvat nedá, všichni jsme to měli stejné. Asi už jsem starej,“ ušklíbl se jednatřicetiletý sprinter.

Odstoupení bylo o tu mrzutější, že současná generace sprinterů letitý český rekord opakovaně atakuje a cítila šanci na jeho překonání. „Měli jsme na dobrý výkon, v rozběhu nebyly předávky ideální, chtěli jsme je vylepšit. A nevylepšili,“ dodal posmutněle Veleba.