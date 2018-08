Takhle mě ještě žádný závod neodrovnal, přiznal koulař Staněk. Teď chce domů štafetový kolík

Spravit si náladu z nedávného evropského šampionátu a získat trofej. To jsou cíle koulaře Tomáše Staňka před Kontinentálním pohárem, který se 8. a 9. září uskuteční v Ostravě. "Po finále na Evropě jsem byl totálně zhuntovaný,“ přiznal sedmadvacetiletý koulař, který už zase tvrdě maká v posilovně.

Čtvrté místo na nedávném evropském šampionátu v Berlíně bylo pro Tomáše Staňka zklamáním. Psychicky sedmadvacetiletého koulaře hodně vyčerpala už kvalifikace, z níž postoupil na poslední chvíli. Finále ho pak zničilo docela. „Byl jsem totálně zhuntovaný, takhle mě žádný závod ještě neodrovnal. Dal jsem do něj úplně všechno,“ zavzpomínal Staněk na čtvrteční tiskové konferenci v Praze.

„Trenér mi nařídil dva dny volno, vstával jsem až kolem půl jedenácté, což u mě není obvyklé,“ prozradil s tím, že ráno už bývá většinou v osm na nohou. „Když jsem se z toho nějak oklepal, začali jsme ještě v Berlíně s dalším tréninkem. Zázemí ale bylo velice slabé,“ postěžoval si. „Hlavně posilovna. Když jsem chtěl nadhodit činku, málem jsem zbořil strop,“ vyprávěl s úsměvem.

Nemohl se dočkat až si zase pořádně zaposiluje na Dukle. „Posilovnu mám rád. Tvoří asi šedesát procent z mé přípravy, takže tam trávím hodně času,“ pochvaloval si atlet, který byl spolu s mílařkou Simonou Vrzalovou a oštěpaři Nikolou Ogrodníkovou a Jakubem Vadlejchem nominován na prestižní Kontinentální pohár, který se zanedlouho uskuteční v Ostravě.

Chce kolík

„Těším se. Doufám, že si tam spravím chuť po tom čtvrtém místě. V Ostravě se mi háže dobře. Už při červnové Tretře jsem tam házel daleko. Tak snad to, co se mi nepovedlo trefit v Berlíně, mi vyjde tady,“ přál si Staněk s tím, že by rád dopomohl týmu Evropy k zisku zcela originální trofeje, která je tvořena sto šestnácti křišťálovými štafetovými kolíky. Každý člen z vítězného týmu si pak jeden odveze domů.

„Tahle trofej je opravdu moc pěkná. Ze začátku jsem ale nepochopil úplně význam,“ líčil se smíchem. „Pak mi objasnili, že každý dostane kolík, který je díky svému jedinečnému dekoru originálem. Vystavil bych si ho vedle trofeje ze Zlaté tretry,“ plánoval Staněk, kterého ještě před Kontinentálním pohárem čeká další důležitý závod. Na konci srpna se představí ve finále Diamantové ligy v Curychu.