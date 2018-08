Ogrodníková si přišla jako po maturitě. Za triumf má vypsanou speciální odměnu

Zažila jste někdy tak dlouhou sezónu?

Tahle je asi nejdelší. Proto jsem ani teď nenastoupila na mistrovství republiky družstev v Uherském Hradišti, protože potřebuju šetřit síly a soustředit se na to hlavní.

Napadlo vás na začátku sezóny, že byste se mohla probojovat mezi dvě nejlepší Evropanky na Kontinentální pohár?

Někde vzadu v hlavě mi to vrtalo, ale pak jsem si říkala, že přece nebudu závodit až do 8. září, to už chci být někde vyplajzlá na pláži a odpočívat. (úsměv) Když jsem se v Berlíně nominovala, nejdřív jsem si to vůbec neuvědomila, jak jsem byla v šoku z té medaile. Pak to byl takový hnací motor. Normálně končím sezónu na Hvězdném házení v Domažlicích, tady to bude trochu speciálnější…

Navíc v Ostravě, odkud pocházíte…

Přesně tak. Stadión, kde jsem vyrůstala, rodina, kamarádi, to bude to nejhezčí zakončení sezóny.

V evropském týmu budete s mistryní Evropy Christin Hussongovou. Jen jedna z vás podle specifických pravidel postoupí do čtvrtých pokusů…

Samozřejmě tam nechci jet jen kvůli třem pokusům. Budeme jeden tým, nemůžu být špatná z toho, když nepostoupím. Ale jsem připravená s ní bojovat.

Neměla jste žádný problém s motivací do tréninku po úspěšném mistrovství Evropy?

Je pravda, že po šampionátu jsem měla menší krizi. Jak ze mě spadly tlak a emoce, byla jsem vyčerpanější, vyspávala do jedenácti a na stadión chodila až k večeru.

Už to odeznělo?

Ještě pořád spím déle, když nemusím vstávat. Fyzicky se cítím stejně, ale psychicky mě to trochu seklo. Jak jsem se na Berlín připravovala celý rok, tam to byly nervy… Najednou se cítím jako po maturitě, když to z vás spadne a začíná odpočinek.

I při finále Diamantové ligy v Curychu ale můžete útočit na pěkný výsledek.

Určitě je to pro mě také motivace, Diamantové ligy byly celý rok úžasné a já chci být do první trojky. Navíc máme sázky s holkama i Víťou (ostatní oštěpařky a přítel Vítězslav Veselý).

O co jde?

Že když vyhraju Diamantovou ligu, pozvu holky do nějaké dobré restaurace a prosekárny, protože ještě nepily pořádné proscco. A s Víťou jsme se domlouvali, že kdybych vyhrála, pojedeme na čtrnáct dnů do Thajska, i když nevím, jestli je to splnitelné, dva týdny v kuse asi nenajdeme. Buď by musel zrušit rybaření nebo vynecháme něco z našeho programu…

V Curychu nebude závodit vaše jediná přemožitelka z posledních dvou závodů Hussongová. Zvyšujete to vaše šance?

Já se ani Christin nijak nebojím, máme spolu dobrý vztah. Je konec sezóny, nevím, jak na tom holky budou. Hlavními soupeřkami budou asi Číňanky, ale trochu spoléhám na to, že přelétají na poslední chvíli z Asijských her v Jakartě, tak jsem zvědavá, jak se s tím popasují.

Na stadión Letzigrund se vracíte po čtyřech letech, tehdy jste tam skončila v kvalifikaci evropského šampionátu…

Zrovna jsem s Víťou řešila takový detail, že tam je tvrdší povrch. Hřebíky, jaké mám v tretrách, by se málo se zabodávaly a hůř by se mi běželo. Tak jsem si musela přidělat ostřejší hřebíky a doufám, že Kuba Vadlejch na ně nezapomene klíč a před závodem si je ještě přeutáhnu. (úsměv)