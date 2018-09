Dokázala, co žádný atlet před ní. Kolumbijská hvězda si diamanty dovezla i do Ostravy

Zapsala se do historie. Kolumbijská skokanka Caterine Ibargüenová letos jako první vyhrála Diamantovou ligu ve dvou technických disciplínách. K trojskoku, v němž je olympijskou vítězkou, přidala dálku a v obou svých parádních disciplínách se v barvách amerického týmu představí i při Kontinentálním poháru v Ostravě.

Počítáte, že se dálce i trojskoku budete věnovat také v příští sezóně s výhledem na mistrovství světa v Kataru?

Já původně v dálce chtěla závodit jen na Středoamerickém šampionátu, ale potřebovala jsem se na něj kvalifikovat. Proto jsem na začátku sezóny závodila v dálce, šlo mi to a na šampionátu jsem získala zlatý double, což mi přišlo úplně šílené, tak jsem se rozhodla pokračovat. Ale příští rok double neplánuju, budu se směrem k mistrovství světa koncentrovat jen na trojskok.

Která disciplína vás baví víc?

Určitě dálka. Na techniku je jednodušší, navíc jsem žádné dálkařky předtím osobně neznala, strašně mě bavilo poznávat nové soupeřky.

Ještě na olympiádě v Aténách jste přitom byla jako výškařka, troufla byste si v případě potřeby tady v Ostravě i na výšku?

Kdepak, to určitě ne. (směje se)

Na Kontinentálním poháru jste závodila už před čtyřmi lety v marockém Marrakéši. Jak se vám tato soutěž zamlouvá?

Je to úplně jiná soutěž než klasické mítinky, dostat se na ni dokáže jen pár atletů z každého kontinentu, takže to beru jako privilegium. Letos to bude trochu jiné kvůli odlišným pravidlům, ale věřím, že si závody užiju i tak.

Upravená pravidla se vám příliš nezamlouvají?

Byla jsem tím novým formátem trochu zaskočena, dozvěděla jsem se o něm, až když jsem přijela sem. Jsem z něj trochu nervózní, protože neznamená, že vždy vyhraje ten nejlepší. Bude to náročné fyzicky i psychicky, doufám, že se tenhle formát neuchytí.

Máte s sebou v Ostravě dva diamanty, které jste jako trofeje vyhrála v Curychu a Bruselu?

Mám je tu v Ostravě na pokoji, přivezla jsem si je. Nechtěla jsem riskovat, že bych je posílala domů, radši je tu budu mít hezky u sebe. (úsměv)