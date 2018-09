Další rekord vyzývatelky Kratochvílové! Zákaz závodění? To je na právnících, tvrdí Jihoafričanka

Čekala jste, že byste si na konci sezóny mohla zaběhnout nejlepší výkon kariéry?

Uzavřít sezónu s osobákem, nemůžete chtít víc. Byl to fantastický závod, věděla jsem, že musím běžet podle sebe a poslední stopadesátka bude těžká. Musela jsem si hlídat, abych to na první třístovce nepřepálila. Ale čas 49,62 je fakt super na půlkařku, která se obvykle soustředí víc na vytrvalost než rychlost.

Věříte, že můžete atakovat svůj osobní rekord 1:54,25 i v neděli na osmistovce?

Ne, to ne. Hlavní úkol byl zaběhnout dobrou čtvrtku, v neděli si to chci užít.

Čekáte taktičtější závod?

Těžko říct. Na osmistovce se nikdy nedá předvídat, jsou to dvě kola. Když se budu po prvním cítit dobře, poběžím dál naplno, protože taktický závod by pro mě nebyl ideální.

Caster Semenyaová z JAR v závodě na 400 metrů.

Jaroslav Ožana

Je dobrým ukazatelem pro osmistovku, že se zlepšujete na čtvrtce?

Takový byl můj cíl. Držím si dlouhodobě stabilní výkonnost a teď jsem dokázala zrychlit, také jsme se na rychlost letos soustředili. Zároveň jsme chytřejší, dokážeme vybírat správné závody, jsem ráda, kam jsem se posunula.

Zlatý double na těchto tratích před 35 lety na mistrovství světa v Helsinkách Jarmila Kratochvílová.

Upřímně, já se nikdy moc nesoustředila na historii, hlavně na sebe. Chtěla jsem tu zakončit sezónu ve stylu, a na čtvrtce se mi to povedlo.

Vaší hlavní tratí je ale pořád osmistovka, cítila jste už v průběhu nějakého závodu, že Kratochvílové světový rekord je blízko?

Jasně, je to náš cíl, viděli jste, že se moje časy pořád zlepšují. Myslím, že jsem připravena, teď si musíme vyhodnotit, co můžeme udělat ještě lépe. Jsme jen necelou sekundu od rekordu, vše je možné, když budu tvrdě pracovat. Musím být zdravá a rozumná, pak můžu dosáhnout, co chci.

Závody běháte bez pacemakerů. Nepomohlo by vám, kdyby někdo udával tempo?

Myslím, že je to takhle pro mě lepší. Když je někdo přede mnou, blokuje moji rychlost a nemůžu běžet podle sebe, není to ani dobré pro moje svaly. Ale možná kdyby to byl někdo, kdo se mnou trénuje, bylo by to lepší. (úsměv)

Vaše běžecká budoucnost je ale dál nejistá, od listopadu má platit nové pravidlo IAAF, podle něhož byste nemohla závodit mezi ženami…

O tom nebudu mluvit, to je na týmu právníků. Fakt na to nemyslím.