Bizarní závod v letícím letadle. Nejrychlejší muž planety nechápal

Necítil nohy a letěl k cíli. Nejrychlejší muž planety tak bizarní závod nikdy neabsolvoval. Do akce šel jamajský rychlík Usain Bolt během letu v letadle. Cenou za vítězství mu nebyly milióny, ale šampaňské, které bude k dispozici astronautům při cestách do vesmíru. „Cítil jsem se jako dítě v cukrárně," zářil světový rekordman v cíli. Podívejte se na závod v přiloženém videu.

Kdepak narvaný stadión s fanoušky dychtícími po rekordu, tam už Usaina Bolta neuvidíte. Třeba i proto, že se chce věnovat fotbalu. Když však dostal unikátní nabídku z Francie, aby si zaběhl závod ve stavu beztíže, neodolal. Akce se konala v zadní části letadla, která obyčejně patří výzkumníkům. Tentokrát se mělo prezentovat šampaňské, které by bylo možné konzumovat ve vesmíru.

Bolt měl dva soupeře, kteří letěli do cíle po jeho boku, nakonec byl ale Jamajčan i ve stavu beztíže nejrychlejší a náramně si vše užíval. Poletoval si vzduchem a zářil. „Byla to prima zábava. Připadal jsem si, jako bych byl na Měsíci," zářil s lahví speciálních „bublinek" v ruce. "Nejdříve jsem si musel zvyknout, ale pak už to bylo skvělé."