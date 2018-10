Premiérový Světový pohár družstev atletů skončil velkou ztrátou

První ročník nové atletické akce ovládl favorizovaný výběr Spojených států amerických. Celkový dojem z této akce byl ale velmi rozpačitý. Řada hvězd se omluvila. Například domácí sprinteři Dina Asherová-Smithová a Reece Prescod dali přednost mítinku Diamantové ligy v Rabatu, který se konal den před Světovým pohárem. Bylo k vidění jen málo nadprůměrných výkonů.

Duchovní otec tohoto projektu Niels de Vos jakékoliv pochybnosti o úspěchu připravované akce v průběhu příprav odmítal. "Věděli jsme, že pár atletů nebude moci startovat, protože mají podepsané smlouvy na mítinky Diamantové ligy. Ale celkově bude kvalita úchvatná," tvrdil tehdy. V září ale kvůli kritice odstoupil z funkce výkonného ředitele britské atletické federace.

Židle se podle Daily Mail otřásá také pod šéfem britské atletiky Richardem Bowkerem, který mimo jiné po neúspěchu tohoto projektu čelí tlaku ze strany atletických funkcionářů jednotlivých národů sdružených ve Spojeném království.

Budapešť se přiblížila pořádání MS 2023

Budapešť se přiblížila pořádní mistrovství světa v roce 2023. Maďarská vláda schválila finanční podporu, pokud bude metropoli šampionát přidělen. Vrcholná atletická světová akce by se měla za pět let vrátit do Evropy, protože nejbližší dvě MS se konají v katarském Dauhá a v americkém Eugene. Prezident mezinárodní federace IAAF Sebastian Coe dříve řekl, že právě Budapešť preferuje.

Získání vládních garancí na twitteru oznámil výkonný ředitel budapešťské kandidatury Márton Gyulai. Rozpočet by se podle ekonomického listu Budapest Business Journal měl pohybovat kolem 31,5 miliardy forintů (asi 2,5 miliardy korun). "Rozpočet je schválen a vláda poskytla finanční záruky pro Budapešť na atletické mistrovství světa 2023. Už chybí jenom jeden krok," napsal. Rada IAAF pořadatele zvolí 4. prosince v Monaku.

Uchazeči o pořádání šampionátu by měli vládní garance předložit IAAF do 1. listopadu. Zájem vyjádřily i Barcelona a Keňa, ale přidělení seniorského MS do Afriky se zatím neočekává. Keňská metropole Nairobi bude v roce 2020 hostit juniorské mistrovství světa.