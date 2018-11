Vrabcová byla nepříčetná. Provětrala peněženku a trpěla u televize

Závod rozhodně neměla červeně zakroužkovaný v televizním programu. Ale když zašla do posilovny v karlovarském hotelu Imperial, kde byla na akci Českého olympijského výboru, na obrazovce zrovna běžel jeden ze šestice nejprestižnějších maratonů světa.

„Trpěla jsem,“ neskrývá 32letá běžkyně. „Když jsem v televizi viděla holky, se kterými běhám, a nemohla jsem si to s nimi užít, hodně to bolelo,“ přiznala Vrabcová.

V plánu je i Keňa

Náladu jí zvedla až zpráva od lékařů, kteří ji konečně udělili povolení běhat. „Tři týdny bez běhání byly těžké, byla jsem nepříčetná. Vymýšlela jsem aktivity, aby to nebylo tak hrozný. Jaké? Nakupování, provětrala jsem peněženku,“ smála se.

Než začne nabíhat kilometry v botách, zavzpomíná na svoji někdejší kariéru vyšperkovanou pátým místem na zimní olympiádě, a vyrazí na 17 dnů na běžky do Švédska. Do New Yorku by se měla Vrabcová přece jen vrátit na březnový půlmaraton, v půlce dubna ji čeká další prestižní americký maraton v Bostonu.

Na něj se hodlá připravit v prostředí běžcům zaslíbeném, v keňském Itenu. „Zatím sháníme ubytování, chtěla bych zažít, jak trénují ti nejlepší na světě,“ přiznává.