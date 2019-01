Od Kvitové jela česká výškařka do nemocnice, večer jí tleskala celá hala

V sobotu večer jí zaplněná hala v Hustopečích nadšeně tleskala za vylepšení nejlepšího letošního výkonu na 191 cm, česká výškařka Michaela Hrubá přitom měla za sebou hodně nelehký den vyplněný návštěvou nemocnice. „Ale dopadlo to nejlíp, jak mohlo,“ hlásila s úlevou.

Dopoledne u televize fandila Petře Kvitové ve finále Australian Open. „Najednou jsem měla mžitky před očima, přestala jsem vidět kus obrazovky,“ popisuje. A tak se dvacetiletá atletka vyrazila projít na čerstvý vzduch. „Jenže po návratu jsem měla ještě horší pocit, necítila jsem prsty. Tak jsme se sbalili a jeli do nemocnice,“ líčí bývalá juniorská mistryně světa.

Problémy zapříčiněné zřejmě nízkým tlakem doprovázené i velmi nízkou tělesnou teplotou 34,5 stupně pomohlo vyřešit doplnění vitamínu C a kalcia, a tak Hrubá večer mohla vyrazit závodit.

„Možná to pramenilo z psychiky, že jsem si připouštěla větší tlak, když se na mě přijede podívat i rodina,“ přemítala. Z Bořitova, odkud pochází, je to do Hustopečí necelou hodinu cesty autem, a tak měla svěřenkyně trenéra Michala Pogányho o motivaci postaráno.

A zaskákala výborně, poprvé zaváhala až na 194 cm. „Tam už jsem trošku zazmatkovala v hlavě, ale na těch 191 to byl vážně pěkný skok,“ pochvalovala si výškařka s osobním rekordem 195 cm, která skončila v nabité soutěži, ozdobené i vyrovnaným juniorským halovým světovým rekordem Ukrajinky Mahučichové, šestá. A nezářila jako jediná Češka.

Roste konkurence?

V soutěži dorostenek se blýskla senzačním zlepšením na 189 cm teprve 16letá Klára Krejčiříková, už jen centimetr jí chybí ke startu na halovém ME dospělých.

„Je dobrý typ na výšku. O pár centimetrů menší než já, hubená, a když se správně odrazí, vyletí vysoko. Myslím, že má v technice ještě rezervy, tak doufám, že tu budu mít novou konkurentku,“ usmívá se Hrubá, která se v úterý představí v Třinci na Beskydské laťce.

„Tam je zase o něco tvrdší povrch, který mi sedí,“ těší se skokanka, které se povedlo vyřešit vleklé problémy s kotníkem a prožívá nejlepší start sezony své stále se ještě rozjíždějící kariéry.