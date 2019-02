Česká rekordmanka nakročila do Glasgow. Snad to bude stačit, doufá Klučinová

Kvůli bolavé achillovce vícebojařka Eliška Klučinová viditelně kulhala, ale se zlatem na krku se spěchala vyfotit se svým soukromým fan clubem v čele s písničkářem Pokáčem, který ji povzbuzoval v pražské Stromovce při halovém mistrovství republiky. Zisk 4462 bodů řadí českou rekordmanku na aktuálně šesté místo letošních kontinentálních tabulek, z nichž by se na halové mistrovství Evropy do Glasgow měla nominovat minimálně sedmička nejlepších.

Měla jste v hlavě výkon, který by vás vrcholu halové sezony přiblížil?

Měli jsme to vypočítané na 4500 bodů, to se úplně nepovedlo. Výškou jsem ztratila dost a na osmistovce už jsem nezvládla doběhnout, mám zase problém s achillovkou, už mě to nebaví… Ale ani jsem takový výkon nečekala, na to, jak jsem se cítila celou halu. Doufám, že by to mohlo na Glasgow stačit, zatím ano, ale nevím, jestli mě ještě někdo nepřekoná.

Ve vašem sobotním výkonu byste tedy ještě našla výraznější rezervy.

Hodně mě zklamala ta výška (177 cm), minulý týden jsem skočila o pět centimetrů výš i s rezervou, o to víc jsem se musela snažit v dalších disciplínách.

S nimi už jste byla spokojená?

Překážky (8,67 s) nebyly žádný zázrak, koule (14,83 m) mě překvapila, ta byla super, v dálce jsem se zachraňovala posledním pokusem úplně bez desky, nakonec 618 je relativně dobrý výkon, ale vím, že to mohlo být o dvacet centimetrů dál. A na osmistovce jsme se domlouvaly na 2:19, ale už jsme dobíhala sama a to bylo náročné (2:22,77).

Loňskou letní sezonu jste celou vynechala kvůli potížím s chodidlem, co přesně váš trápilo?

Ze začátku jsme léčili zánět v noze, ale já to tam měla urvané, tak jsme nasadili ortézu, stejně se to nějak neléčilo, nevím, proč. Chtěla jsem začít trénovat už v srpnu, ale ještě to nebylo dobrý. Až v září jsem odjela na dovolenou a jak jsem opravdu vypnula a odpočinula si, tak se to zlepšilo.

Už jste si během kariéry prošla několika zraněními, jak složité jsou návraty do špičky?

Většinou jsem nevypadla až tolik. Teď jsem od půlky dubna nemohla běhat a dělat nic a bylo jasné, že léto nestihnu. Tak jsem aspoň chodila po horách, abych udržela kondici, posilovala jsem hluboký stabilizační systém, ale do rychlosti jsem vůbec nešla, a to mi v přípravě chybělo.

Dříve jste často halu vynechávala, až po operaci ramene, které vás omezovala v oštěpu, se na ni víc soustředíte.

Zaměřila jsem se na halu a docela to jde. Snad mě přejde ta achilovka, to je týden stará záležitost. Je to z výšky, není to odrazovka, ale při tom předodrazovém kroku dostává achilovka zabrat a bolí…