Nemůžu se flákat a zranění jsou daň. Ale tohle byla blbost, uznává české atletické eso

Je k vzteku, že vás zranění v poslední době pronásledují?

Souvisí to s mým zápalem do tréninku. Když chci být jeden z nejlepších na světě, nemůžu se flákat. Jedu furt naplno, abych mohl konkurovat Američanům, tohle je daň, že organismus nevydrží. Přitom mám různá cvičení, začal jsem chodit na jógu, abych byl protaženější, i výživu jsem upravil, chodím na měření, jestli mi nechybějí minerály. Ale tohle zranění bylo spíš z blbosti.

Jak jste si úpon na boku poranil?

Po závodech v Jablonci jsem házel levačkou jako kompenzaci, dal jsem si i osobák a podezřele mi to šlo. U jednoho pokusu jsem ale nevytočil pánev a trochu to přetáhl. A pak na tréninku mě tam škublo. Byla to blbost, už budu vědět, že levačkou nesmím házet na metry.

Pauza se nakonec protáhla.

V úterý jsem byl na kontrole a dohodli jsme se, že bude lepší, když vynechám i mistrovství republiky. Mohl jsem trénovat na maximum, ale kdybych teď začal házet a závodit, šlo by vše do toho úponu a byl by to zbytečný risk. Mám dovoleno házet koulí až po víkendu, sval budu postupně zapojovat s medicinbaly, aby se nejdřív posílil. Závodit budu až v Glasgow, je to trochu vabank, ale radši budu zdravý tam než riskovat na republice.

Koulař Tomáš Staněk při lednovém halovém mítinku v Jablonci.

Radek Petrášek, ČTK

Dodává vám optimismus, že váš zatím jediný výkon v sezoně 21,16 stačí na druhé místo v letošních evropských tabulkách?

Trochu jo, ale viděli jsme vloni na mistrovství Evropy v Berlíně, jak se dokázali Poláci připravit, může se to opakovat, Trochu to čekám, Bukowiecki je čaroděj, v létě neházel nic moc a pak jedním pokusem vykouzlil skoro 21,70. Snažíme se připravit, abych to vykouzlil taky. (úsměv)

Může se to povést i po takové pauze?

To se ukáže. Ale odtrénoval jsem toho mnohem víc, než kdybych mohl házet. Protože na házení se musíte trochu pošetřit, nemůžete na něj jít zmaštěný z posilovny a různých odrazů, to si pak kazíte techniku. Já doufám, že když otočkou už nějakou chvíli házím, fyzicky na tom budu dobře, tak i třeba nepovedeným pokusem dokážu hodit daleko.

Zmínil jste, že chodíte i na jógu. Jak jde stodvacetikilogramovému silákovi?

Na začátku mě uklidnili, že každý má svoji jógu… Ale známý, přes něhož jsem se tam dostal, říkal, že jak jsem technický sportovec, dokážu tělo vnímat a rychle se učím. Teď tvrdil, že už by se to dalo celkem i fotit, což nevím, ale cítím se líp. (směje se)

Poslední šance na limity Víkendové halové mistrovství republiky v Ostravě bude poslední šancí rozšířit aktuálně dvacetičlennou nominaci atletů na evropský šampionát v Glasgow (1. až 3. března). Jistotu startu stále nemají opory reprezentace posledních let jako tyčkař Jan Kudlička či dálkař Radek Juška. Zuzana Hejnová má limit splněný, ale o účasti v Glasgow se rozhodne až podle výkonu v Ostravě. „Myslím si, že mám určitě na lepší časy, než které jsem předváděla doposud,“ hlásí letní specializací překážkářka. Vrcholy halové mistrovství ČR: sobota 16.40 60 m žen (K. Seidlová), 16.50 60 m mužů (Stromšík, Maslák). Neděle, 11.00 tyč Ž (Maláčová, Švábíková), 12.45 výška Ž (Hrubá, Krejčiříková), 12.50 800 m žen (Vrzalová, Mezuliáníková), 13.00 800 m mužů (Šnejdr, Hodboď), 13.10 400 m žen (Hejnová, Vondrová), 13.25 400 m mužů (Tesař, Šorm).