Bitva nejrychlejších Čechů: Stromšík obral Masláka o zlato i rekord

Vítkovický sprinter Stromšík se letos vyznačoval stabilitou výkonů, ale stropem pro něj byl čas 6,67 s. Teď se mu ho při posledním startu před halovým ME v Glasgow povedlo srazit o tři setiny. „Letošní maximum, rekord mistrovství, první titul na šedesátce… Nemám si na co stěžovat,“ mnul si ruce svěřenec Jaroslava Vlčka.

V rychlý čas doufal už při úterním mítinku Czech Indoor Gala rovněž ve své domovské hale, ale s výkonem 6,72 s tolik spokojený nebyl. „Tam jsem to pokazil, s takovou startovní reakci se pěkný čas nedá běžet, ani kdybych se jmenoval Tyson Gay,“ pousmál se.

Stejný čas zapsal v sobotním rozběhu. „Chtěl jsem jít naplno, ale vyběhl jsem na 70 procent. Start by měla být moje výhoda a při vší úctě ke konkurenci bych neměl být na dvaceti metrech srovnaný s klukama, kteří mají třeba čas 6,90,“ uznal. Na svém finálovém vystoupení už by moc chyb nenašel. A rekord šampionátu? Příjemný bonus.

Zdeněk Stromšík se raduje ze svého premiérového zlata z mistrovství ČR na šedesátce.

Ivana Roháčková

„Přiznám se, že jsem vůbec nevěděl, kolik rekord je. Ale samozřejmě jen dobře,“ pochvaloval si Stromšík, jenž tak už může ladit formu pro halové ME v Glasgow na začátku března. „Pro sebevědomí je dobré tam jet s takovým časem. Budu ho chtít ještě vylepšit a postoupit do semifinále, to je základní předpoklad úspěchu,“ ví Stromšík.

Maslák si pro domácí šampionát vybral nejkratší sprint. Na čtvrtce, na níž je už šest let na vrcholných akcích v hale neporazitelný, se představí až ve středu na mítinku v Düsseldorfu. „Čas super,“ pochvaloval si finálový výkon 6,76 s. „Hlavně jsem se vyléčil z rýmy, už jsem se ctil mnohem lépe než v úterý,“ hodnotil svěřenec Dalibora Kupky.

Na Stromšíka si nevěřil

Dopředu tušil, že v souboji s českým rekordmanem Stromšíkem má jen malé šance. „Zdenda je na tom dobře od začátku sezony, věděl jsem, že na něj nemám,“ uznával Maslák.

„Vzal nám rekord šampionátu, což je pro mě škoda, ale určitě je dobře, že mu forma směrem k halovému mistrovství Evropy stoupá,“ hlásil Maslák, jenž si připsal skalp specialisty na nejkratší sprinty a pětinásobného mistra republiky na šedesátce Jana Veleby.

„Ten potěší, ale Veli byl celý týden nemocný, měl horečky a pořád má kašel, takže jsem věděl, že není úplně fit,“ hlásil Maslák, jenž si na rozdíl od Stromšíka ještě jeden start před Glasgow dopřeje.

V Düsseldorfu zabojuje o obhajobu celkového vítězství v seriálu IAAF World Indoor Tour. „Čas (ten by rozhodoval v případě bodové rovnosti) mám z těch kluků nejlepší, tak potřebuju získat dalších deset bodů za vítězství,“ plánuje.