Dálkař Juška i koulař Staněk na HME postoupili do finále, oba čtvrtkaři vypadli

Jako první se na halovém mistrovství Evropy v atletice představil dálkař Radek Juška. Kvalifikační limit sice nesplnil, ale skok dlouhý 777 cm stačil na postup do nedělního finále. Čeští čtvrtkaři do večerního semifinále nepostoupili. Vít Müller doběhl ve svém rozběhu poslední, Jan Tesař po kolizi upadl. Koulař Tomáš Staněk naopak bez problémů postoupil do večerního finále. Limit 20,90 splnil na centimetr přesně prvním pokusem.