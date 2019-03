Stromšík i Seidlová postoupili na 60 m do semifinále HME

Zdeněk Stromšík i Klára Seidlová postoupili v běhu na 60 metrů do večerního semifinále halového mistrovství Evropy v atletice v Glasgow. Stromšík byl ve svém rozběhu třetí v čase 6,77 a kvalifikoval se přímo, Seidlová doběhla pátá a s časem 7,39 musela do poslední chvíle čekat, jestli se vejde mezi 24 semifinalistek.

Stromšík překonal první překážku, což mu například loni na halovém mistrovství světa v Birminghamu kvůli svalovému zranění nevyšlo. "Cíl byl přejít do semifinále, což se povedlo z přímého postupového místa, takže já si nemám na co stěžovat," pochvaloval si po závodě.

Po dobrém startu se mu dva soupeři trochu vzdálili, ale postupovou třetí pozici uhájil o setinu před Švýcarem Sylvainem Chuardem. Bezprostředně po proběhnutí cílem si nebyl jistý, jestli ho porazil. "Člověk tu setinu těžko zaregistruje, ale věřil jsem, že tam budu. A jsem tam, takže dobrý," řekl.

Ve večerním semifinále chce zrychlit. "Věřím, že na to mám. Chci prodat formu, na kterou jsme trénovali půl roku. Přijel jsem na vrcholu. Doufám v to," doplnil.

Těsný postup Seidlové

Také Seidlová už letos běžela výrazně rychleji, ale v rozběhu trochu zaostala na startu a to se v nejkratším sprintu těžko dohání. O jejím těsném postupu nakonec rozhodly pouhé dvě setiny. Když proběhla cílem svého rozběhu jako pátá, příliš v postup nevěřila.

V mixzóně čekala, až doběhne poslední rozběh, který rozhodl o jejím osudu. Raději se na něj nedívala. "Byly to velké nervy, ale jsem strašně šťastná, že to takhle dopadlo, že mám ještě jednu šanci," oddechla si. V semifinále už nebude mít co ztratit. "Když se mi povede ten start, tak to bude určitě lepší," doufala.

Jasně nejrychlejší byla Polka Ewa Swobodová, která šedesátku zvládla za 7,14. Semifinálový blok začne v 19:50, finále v 21:35.

České tyčkařky do nedělního finále nepostoupily. Devatenáctileté Švábíkové nepomohlo ani vyrovnání dva roky starého osobního rekordu 440 cm, o deset centimetrů výš už neuspěla. Maláčová si ke své malé radosti zaskákala ze všech tyčkařek nejvíc. Třikrát se zachránila až na třetí pokus, na 450 se to ještě povedlo, ale výš už to nešlo. V té době řecká olympijská vítězka Ekaterini Stefanídiová teprve začínala a potřebovala na postup jediný skok přes 460 cm.

"Měla jsem obavy už na 410, protože takhle vysoko jsem ještě letos nezačínala. Pak jsem se chytla a věřila jsem si i na těch 460, ale po tolika skocích už mi chyběly síly," komentovala své vystoupení v Glasgow Maláčová.