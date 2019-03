Jakob Ingebrigtsen je nejmladším halovým mistrem Evropy

Nor Jakob Ingebrigtsen se stal v osmnácti letech nejmladším halovým mistrem Evropy v atletice, když vyhrál v Glasgow běh na 3000 metrů v čase 7:56,15. A to bude v neděli ještě usilovat o double ve finále na poloviční trati. Jeho starší bratr Henrik dovršil rodinnou radost třetím místem. Mezi ně se dokázal vklínit jen domácí Chris O'Hare.

Nor Jakob Ingebrigtsen po triumfu na 3000 metrů na HME v Glasgow.

Oba bratři šli do čela už po 700 metrech a soupeři se za nimi uctivě seřadili. V polovině trati je na chvíli vystřídal francouzský steeplař Yoann Kowal, ale závěrečné kolo bylo velkým soubojem norských sourozenců. Jakob si doběhl pro zlato, Henrika těsně předstihl O'Hare, ani pád do cíle už Norovi stříbro nezajistil. Rozdíl byl pouhé tři tisíciny sekundy.

Pro Jakoba to není první zápis do historie, už loni v Berlíně byl nejmladším mistrem Evropy a dokonce dvojnásobným. Teď ve věku 18 let a 163 dnů předstihl německého výškaře Dietmara Mögenburga, který byl při trumfu v roce 1980 o pár dní starší.

Tři nejlepší ze závodu na 3000 m na HME v Glasgow (zleva): Stříbrný Chris O'Hara, zlatý Jakob Ingebrigtsen a bronzový Henrik Borkja Ingebrigtsen.

Alastair Grant, ČTK/AP

Italský výškař Giancarlo Tamberi získal své třetí zlato, ale první od roku 2016, kdy si zlomil nohu a málem ukončil kariéru. Halu v Glasgow si získal už při nástupu na plochu, kam přišel v kiltu, a diváci každý jeho pokus provázeli bouřlivým potleskem. Jako jediný zdolal 232 centimetrů, čímž vyrovnal své letošní evropské maximum.