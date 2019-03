Hrubá na Tretře zatím jen sbírala podpisy. Nyní vyzve fenomenální Lasickeneovou

Čtyři šampióni z nedávného evropského šampionátu přislíbili účast na červnové Zlaté tretře. Kromě už dříve oznámené Marii Lasickeneové přijedou do Ostravy řecký dálkař Miltiadis Tentoglu, který v Glasgowě obhájil triumf z loňského Berlína, mistr Evropy ve skoku o tyči Polák Pawel Wojciechowski, jeho krajan koulař Michal Haratyk a senzační vítěz sprintu na 60 metrů Slovák Ján Volko.

„Do Ostravy se každý rok velmi těším, protože mám na Zlatou tretru skvělé vzpomínky. Hned při prvním startu jsem na ní zaběhl slovenský rekord," řekl 22letý sprinter, který vyhrál ve Skotsku v čase 6,60 vteřiny a pro Slovensko vybojoval titul z kontinentálního šampionátu po dvanácti letech.

„V posledních letech se mi příprava vydařila a těší mě, že i nejlepším minimálně v Evropě může konkurovat Slovák, nebo Čech," smál se Volko, jenž se v Ostravě postaví na start běhu na 200 metrů. A soupeřem mu bude například Pavel Maslák. „Potkáváme se spolu nejen v extralize, ale i na jiných závodech, takže to bude určitě zajímavý souboj. Doufám, že se mi podaří ho porazit," řekl Volko.

Výškařka Hrubá poprvé na Tretře

Do programu ostravského mítinku se po osmi letech vrací výška žen i s aktuální vládkyní této disciplíny Ruskou Lasickeneovou. České barvy bude hájit šestá z nedávného halového mistrovství Evropy Michaela Hrubá, pro níž to bude první start na Zlaté tretře.

„Je to největší mítink v České republice, tak jsme si s trenérem (Michal Pogány - pozn. aut.) přáli, aby to někdy vyšlo a na Tretře byla zase výška. Jsem ráda, že to přišlo zrovna nyní, kdy i moje forma doufejme ještě poroste," řekl Hrubá, která si v Glasgow vylepšila sezonní maximum na 194 centimetrů.

Hrubá Zlatou tretru doposud navštívila jen jako fanynka. „Sbírala jsem tam autogramy, mám jich celkem dost, byla jsem dobrá sběračka. Ještě teď je mám doma na nástěnce. Sbírala jsem české atlety, ti byli mými vzory, když jsem byla menší. Mám tam Jardu Bábu, Denisu Rosolovou, i ředitele mítinku v Ostravě Jana Železného," pousmála se 21letá rodačka z jihomoravského Bořitova.

Právě odtamtud do Ostravy zřejmě vyrazí nejvíce jejich podporovatelů. „Děláme vždy po sezoně v Bořitově zabijačku a pokaždé se nás tam tak dvacet až třicet sejde. Věřím, že jeden dva mikrobusy zaplníme," smál se trenér české výškařky Pogány.

„I já se moc těším. Tenhle mítink je velkolepý. V letech 1984 a 1985 jsem na něm sám ve výšce závodil a skákalo na něm už i několik mých svěřenek v čele s Šárkou Kašpárkovou," připomněl rodák ze slovenského Trenčína. Vstupenky na Zlatou tretru, která se koná 20. června, jsou v prodeji v síti Ticketstream. Základní stojí 200 korun.