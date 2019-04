Kvůli běžeckému ráji prodávají kozy. České eso už má v Keni byt a oblíbilo si kraví žaludky

Před čtyřmi lety se vytrvalec Jiří Homoláč poprvé sbalil a místo tradičních tréninkových destinací vyrazil na vlastní pěst do Keni. Motto jeho cesty znělo: „Kde jinde se stát lepším běžcem než v zemi, odkud ti nejlepší pocházejí?“ Rychle si ověřil, že nápis Home of champions (Domov šampiónů) na vstupní bráně do města Iten není žádným chvástáním.