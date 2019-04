Maratonkyně Joglová v Rotterdamu splnila limit pro MS

"Doufám, že mi atletický svaz limit opravdu schválí. Teprve pak tomu skutečně uvěřím. Ale mám velkou radost, že to vyšlo," řekla v rozhovoru pro server behej.com Joglová, která si vylepšila osobní rekord o více než šest minut.

Joglová pracuje jako fitness trenérka a loni skončila za Petrou Pastorovou druhá na domácím maratonském mistrovství při Pražském maratonu. K výkonnostnímu růstu jí pomohl i dvouměsíční pobyt v keňském Itenu. "Byla to skvělá zkušenost, baví mě totiž i poznávat nové země a prostředí, jinou kulturu. Potkala jsem tam spoustu zajímavých lidí, dozvěděla jsem se plno nových informací. Nemohu si na nic stěžovat," pochvalovala si.

V Rotterdamu doběhla mezi ženami dvanáctá. "Myslím, že nemám dostatečně naběhané dlouhé vzdálenosti, to jsem pocítila od 25. kilometru, kdy přišla únava. Navíc zrovna před týdnem jsem si natáhla přední stehenní sval a to mě trochu omezovalo. Musela jsem si hlídat délku kroku, trochu jsem to cítila, ale řekla bych, že na můj výkon to vliv nemělo," komentovala svůj výkon. Další maratonský start chystá už za měsíc v Praze.

Vrabcová Nývltová má díky českému rekordu 2:26:31 z bronzového evropského šampionátu v Berlíně splněný limit IAAF, ale zatím tento výkon nepotvrdila v kvalifikačním období svazu. Od ME se potýká s bolavými achilovkami, kvůli kterým se musela odhlásit z listopadového maratonu v New Yorku i z nadcházejícího maratonu v Bostonu. V březnu sice absolvovala půlmaraton v New Yorku, ale tam se jí bolesti vrátily a časem 1:18:24 zůstala více než čtyři minuty za půlmaratonským výkonem, který by pro potvrzení limitu potřebovala.