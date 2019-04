Jak předejít obrovskému vedru během olympijského maratonu v Japonsku? Organizátoři přišli s netradičním řešením

Předpokládá se, že během Letních olympijských her 2020 konajících se v Japonsku bude panovat velké horko. A lékaři varují, že běžet třeba maraton pod žhnoucími slunečními paprsky může vést až k úmrtím z úpalu. Organizátoři se proto rozhodli sáhnout k nepříliš tradičnímu řešení, které je velmi jednoduché, ale pro někoho možná až šílené.

Když naposledy Japonsko hostilo letní olympiádu (tedy v roce 1964), konala se v říjnu, a to právě proto, aby se organizátoři vyhnuli obrovskému vedru. Jenže tentokrát se hry budou konat mezi 24. červencem a 9. srpnem. A to bude nejspíš pořádné horko.

Co s tím? Počasí se přeci poručit nedá. Aby tedy organizátoři nemuseli bojovat s hromadnými kolapsy závodníků či dokonce se stavy ohrožení jejich života, naplánovali start přes čtyřicet kilometrů dlouhého závodu na šestou hodinu ranní!

V Riu horko řešit nemuseli

To bude jistě vyhovovat ranním ptáčatům, ale ne všichni závodníci budou asi v takto brzkou hodinu dostatečně připraveni podat vrcholový výkon. Zdraví účastníků je však jednoduše na prvním místě a lepší řešení nejspíš neexistuje.

Toširo Muto, výkonný ředitel Olympijských her v Tokiu 2020 podle BBC Sport potvrdil, že je to právě pravděpodobnost extrémního počasí zahrnujícího i tajfuny, která je hlavním důvodem rozhodnutí o brzkém startu závodu. To Rio se v roce 2016 s tímto problémem vypořádávat nemuselo. Maraton tam začal v 9:30 při teplotě 19 stupňů Celsia.