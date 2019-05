V Evropě to jde dolů, geneticky se měníme, jsme pomalu ztraceni, varuje český rekordman po pobytu v Keni

Už jste zažil soustředění v Evropě, Maroku, Americe či Novém Zélandu. Jak na vás zapůsobila Keňa a proslulý Iten, odkud jste se ve středu vrátil?

Mně se tam líbí víc a víc, ani se nechtělo odjíždět. Pro mě je to tam úplně boží, tu zemi jsem si obrovsky zamiloval, nejradši bych se hned vrátil.

Kvůli podmínkám k běhání?

Ty jsou tam bezesporu nejlepší na světě. Nadmořská výška je vysoká, ale když si zvyknete a aklimatizuje se, jde tam trénovat kvalitně. Bydlím v hotelu, který je stejný jako v Evropě, strava super. Za pět týdnů jsem ani jednou neměl žaludeční problémy.

K tomu početné skupiny běžců…

Teď jsme absolvovali tréninky s Julienem Wandersem, evropským rekordmanem na půlmaraton. Je to Švýcar, který tam žije už dva roky. Trénuje třeba s třiceti Keňany. On jim zaplatí vstup na stadion, ale pak běhá za nimi, nevede ani metr. Trenér se s nimi domluvil, že já, Marcin (Lewandowski) a další kluci ze skupiny jsme se k nim připojili, takže nás bylo třeba čtyřicet.

A jak se vám zamlouvala Keňa samotná a odlišná kultura?

To je neskutečná země. Je tam obrovská chudoba, ale ti lidé jsou spokojení. Děti si hrajou, jsou šťastní bez telefonů, ipadů… V Evropě to jde dolů a myslím, že jsme pomalu ztraceni, bude hůř a hůř. Geneticky se měníme, jsme línější a línější. Když něco potřebujeme, sjedeme výtahem a máme na každém rohu obchod, kde najdeme všechno. Sedíme u televize, všechno uděláme přes internet, což v Keni neexistuje. Děti jsou venku, makají, hýbou se, od rána do večera skáčou po kamenech, po skalách… Jako u nás třeba v 70. letech, kdy se pracovalo na statcích, lidé byli zvyklí odmala na nějakou práci. A má to víc důsledků.

Jaké třeba?

Píše o tom i Pavel Kolář ve své knize. I když je tady někdo talentovaný, je zdeformovaný a náchylnější ke zranění, protože odmala sedí doma a má všechno, kdežto v těch 70. letech si tělo prací třeba na tom statku zvykalo na zátěž. V Keni je to tak pořád. Myslím, že v Evropě jdeme nechci říkat kam, bude problém.

Užil jste si tedy Keňu, i když jste nebyl zcela fit?

Když jsem tam byl v lednu a měl ten problém, trápil jsem se. Když člověk vidí, jak tam všichni běhají, je to složitý. Říkal jsem si: „Je to tu boží, ale nemůžu běhat, takže mám s tebou nevyřízené účty, Keňo.“ (úsměv) Jsem rád, že jsem se dal do kupy, mohl tam odjet a tvrdě makat. To soustředění jsem si neskutečně užil, i ty tvrdé tréninky.

Dají se tvrdé tréninky užívat?

Těžko se to popisuje. Každý i volný trénink trpíte, kyslík v té výšce chybí. Tam není rovina, je to nahoru dolů a když těch 2400 metrů nad mořem běžíte do sebemenšího kopce, kyslík není. Včera jsem se vrátil, byl jsem běhat po cestě a v životě jsem nezažil takový efekt. Běžel jsem a úplně lítal. I proto se těším na pondělí na svůj první start na Memoriálu Josefa Odložila.

Jak náročný pro vás byl návrat po únavové zlomenině v kyčli?

Bylo to vážné zranění, začínal jsem vlastně jako amatér, jako malé dítě. Někdy začátkem března jsem si šel zaklusat čtyři kilometry, pak den volno a zase čtyři. První dva týdny byly zahřívací a poté jsem skočil normálně do tréninku.Tím, že jsem začal pomalu a krátké vzdálenosti, tak mě to extra nebolelo a tělo se přirozeně vrátilo do režimu.