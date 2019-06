Hejnová si v Římě vylepšila sezonní maximum, oštěpařky nezazářily

Zbylé české trojici se v Římě tolik nedařilo. Český oštěpařský duel dopadl těsně lépe pro Nikolu Ogrodníkovou, ale výkon 62,02 metru jí při vítězství Číňanky Lu Chuej-chuej (66,47) stačil jen na šesté místo. Světová rekordmanka Barbora Špotáková v prvním mezinárodním startu po druhé mateřské pauze skončila sedmá hodem dlouhým 61,51. Pro Tomáše Staňka skončila soutěž koulařů dokonce už po třech pokusech a výkonem 19,66 obsadil až desáté místo.

Hejnovou porazila ještě další Američanka Shamier Littleová (54,40). Česká rekordmanka si třetí místo zajistila ve finiši, poté co za poslední překážkou předstihla mistryni světa Kori Carterovou (55,09) a překazila absolutní americký triumf. "Měla jsem skvělý závěr, takže vím, že příště si to můžu dovolit trošku rychleji rozběhnout, a tím pádem to bude rychlejší i v cíli," pochvalovala si Hejnová. "Jsem strašně spokojená, že jsem zase ten čas stáhla. Hlavně vím, že jsem dobře připravená a vrchol sezony mě teprve čeká. Start do sezony je úplně skvělý," řekla.

Česká překážkářka Zuzana Hejnová.

Radek Petrášek, ČTK

Oštěpařky nezopakovaly dosavadní výkony z této sezony. Špotáková, jež se k závodům vrátila v Kolíně výkonem 63,85, nejdál hodila hned napoprvé. Pak se jí měřil až poslední pokus, kterým se nedostala za 60 metrů.

Ogrodníková ve třetí sérii alespoň zachránila postup do finálové osmičky, ale také to byl její jediný hod za 60 metrů ze tří měřených. V Itálii nepotvrdila pozici aktuální dvojky světových tabulek, na kterou se posunula před dvěma týdny díky osobnímu rekordu 67,40 v Offenburgu.

"Závod byl zvláštní. Neběželo se mi moc dobře, ale jsem ráda, že jsem se dokázala při třetím pokusu ještě vzchopit a zabojovat. Za 62 metrů jsem dneska moc ráda," řekla vicemistryně Evropy Ogrodníková.

Oštěpařka Barbora Špotáková na tiskové konferenci před nadcházející sezonou.

Michal Krumphanzl, ČTK

Vedoucí žena letošních tabulek Lu Chuej-chuej zopakovala vítězství z předchozího "diamantového" závodu v Šanghaji. Ogrodníková byl v Číně pátá.

Staněk si v pondělí na Memoriálu Josefa Odložila v Praze vylepšil letošní venkovní maximum na 21,19 a skončil druhý, ale v Římě poprvé v sezoně nepřekonal ani dvaceti metrů. Na postup mezi osmičku finalistů potřeboval výkon o 77 centimetrů lepší. V rekordu mítinku a osobním maximu 21,97 vyhrál vicemistr Evropy Konrad Bukowiecki z Polska.

Vedoucí žena letošních tabulek Lu Chuej-chuej zopakovala v Římě vítězství z předchozího diamantového závodu v Šanghaji.

Maurizio Brambatti, ČTK/AP

V soutěži dálkařek padla poprvé v sezoně sedmimetrová hranice a postarala se o to německá mistryně Evropy Malaika Mihambová. Životní skok se jí povedl v páté sérii. Už v předchozím pokusu se ujala vedení vyrovnaným výkonem roku 690, vzápětí se stala osmou Němkou v klubu sedmimetrových dálkařek.

Halový světový rekordman v běhu na 400 metrů Michael Norman potvrdil rychlostní předpoklady a vyhrál dvoustovku za 19,70. Jednadvacetiletý Američan se zařadil na dvanácté místo v historii a nově vede tabulky na obou tratích. O dvě setiny porazil krajana Noaha Lylese, který zase vede pořadí na poloviční trati. Na ženské stovce vyhrála olympijská vítězka Elaine Thompsonová z Jamajky také výkonem roku 10,89 a získala skalp nejlepší Evropanky Diny Asherové-Smithové. Britka se časem o pět setin horším zařadila na druhé místo tabulek.

Na osmistovce se o letošní maximum postaral Američan Donovan Brazier (1:43,63), totéž dokázali Etiopané Genzebe Dibabaová na patnáctistovce (3:56,28) a Telahun Haile Bekele na pětce (12:52,98) i Keňan Benjamin Kigen na 3000 metrů překážek (8:06,13).