Lasickeneová po prodloužení sankcí kritizuje ruský atletický svaz

Hvězdná výškařka Maria Lasickeneová po nedělním prodloužení suspendace ruské atletiky zkritizovala národní svaz a celé atletické prostředí ve své zemi. Podle dvojnásobné mistryně světa by měli lidé odpovědní za to, že sankce proti ruské atletice za doping trvají už od listopadu 2015, opustit funkce.

"Doufám, že lidé, kteří jsou za tuto nekončící ostudu zodpovědní, najdou odvahu konečně odstoupit," napsala Lasickeneová na instagramu.

Výškařka, jež startuje na mezinárodních akcích se statusem neutrální sportovkyně, nekritizuje pouze svazové vedení v čele s prezidentem Dmitrijem Šljachtinem. "Jde tu také o stále aktivní trenéry, kteří jsou pevně přesvědčeni o tom, že bez dopingu se vyhrávat nedá. Nová generace atletů musí vyrůstat s jinou filozofií. A tu sportovci přináší jeho kouč," dodala mistryně světa z let 2015 a 2017 a loňská mistryně Evropy.

🗨 "Они все еще уверены, что без допинга невозможно побеждать"



Podle Lasickeneové se funkcionáři starají jen o to, aby se navzájem kryli. Na sportovcích jim prý vůbec nezáleží. "A jsou nesmyslné také ty řeči o tom, že dopuje celý svět. My ale nemusíme zachraňovat celý svět; mnohem více musíme zachránit to, co ještě zbývá z ruské atletiky," dodala jediná úřadující ruská mistryně světa.

Ruský tým startoval na vrcholné akci naposledy na MS v roce 2015 v Pekingu. V listopadu toho roku mezinárodní federace IAAF ruskou atletiku kvůli systematickému dopingu v zemi suspendovala a trest od té doby několikrát prodloužila, naposledy v neděli. Rusku tak hrozí, že i na mistrovství světa v Dauhá budou moci závodit jen vybraní reprezentanti a pod neutrální vlajkou.