Semenyaovou pozvali na Diamantovou ligu do Rabatu, ale pozdě

Dvojnásobná olympijská vítězka v běhu na 800 metrů Caster Semenyaová dostala pozvání ke startu v nedělním závodu Diamantové ligy v Rabatu, přišlo však pozdě. Podle agenta Jukky Harkonena by se jihoafrická atletka, jež je aktuálně v centru testosteronové kauzy, nestihla do Maroka včas dopravit.

Semenyaová ve čtvrtek uvedla, že ačkoli švýcarský soud předběžně zastavil platnost kontroverzního pravidla IAAF o hormonální léčbě, nedostala na nedělní mítink pozvání. Organizátoři z Rabatu dnes nicméně oznámili, že trojnásobnou mistryni světa pozvali, což její agent potvrdil.

"Nepoběží. Dnes byla pozvána, ale to je příliš pozdě," řekl Harkonen agentuře Reuters. Cesta z Jihoafrické republiky do Maroka by podle něj Semenyaové trvala více než 20 hodin.

Osmadvacetiletá Semenyaová je největší hvězdou postiženou pravidlem mezinárodní atletické federace IAAF, jež zakazuje běžkyním s vyšší hladinou testosteronu závodit bez hormonální léčby na tratích 400 metrů až míli. Jihoafrická hvězda se léčbě podrobit odmítla, a když neuspěla s odvoláním proti pravidlu u Arbitrážního soudu pro sport (CAS), obrátila se na švýcarský civilní soud.

U něj Semenyaová dosáhla částečného vítězství, když tribunál koncem května platnost pravidla pozastavil a dal IAAF čas do 25. června, aby zavedení regulí vysvětlila. Atletická federace se minulý týden také odvolala a požadovala, aby bylo pravidlo do definitivního vyřešení kauzy uvedeno v platnost, to ale ve čtvrtek soud zamítl. Případ se může táhnout ještě několik měsíců.

Semenyaová v úterý vyhrála menší mítink ve francouzském Montreuil na netypické trati 2000 metrů. V současnosti může bez hormonální léčby startovat i na své nejoblíbenější trati 800 metrů, ale v Rabatu ještě nebude. Mítinky Diamantové ligy neorganizuje IAAF, startovní pole je pouze na úvaze organizátorů.