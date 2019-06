Hvězdná česká bitva! Domácí jednička? To není priorita, tvrdí obhájkyně

Před rokem udělala v Ostravě další velký krok do světové špičky, když porazila i pozdější mistryni Evropy Christin Hussongovou z Německa. Letos bude čelit ještě zvučnější soupeřce, která v době loňského mítinku vyhlížela narození druhého syna Darka.

Světová rekordmanka Barbora Špotáková před dvěma týdny v Římě zažila první porážku od krajanky po třinácti letech, ve čtvrtek od 16.30 se obě česká esa potkají znovu. „Ale já vždycky jedu na závod s tím, že chci vyhrát. Samozřejmě je pěkné, když můžu být nejlepší Češka, ale není to pro mě úplně priorita,“ vypráví Ogrodníková.

Obě připravuje Rudolf Černý, Ogrodníkové navíc s technikou radí bývalý mistr světa Vítězslav Veselý. Ten se však bude v době ženské soutěže připravovat na svůj závod. „Pan Černý mi pomůže s rozběhem, jestli jsem blízko nebo daleko od čáry, jinak si poradím sama. Stejně nemám ráda, když se do techniky vrtá během závodu,“ usmála se.

Před necelým měsícem se blýskla zatím životním hodem 67,40 m v Offenburgu, který ji ale krom zápisu do tabulek připomíná bolest zad. „Trochu se s tím trápím, ale v házení mě neomezuje,“ ujišťuje. S obavami ale vyhlíží nabitý program příštích dnů. Hned v pátek v sedm ráno odlétá na Evropské hry do Minsku.

„Moc jsem nesouhlasila, abych tam jela kvůli zdravotnímu stavu, hodí se mi to teď úplně nejmíň. Nevím, jestli to záda vydrží, bude to náročnější,“ tuší s výhledem na akci se specifickým formátem, kde může závodit i čtyřikrát během týdne.