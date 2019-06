Legenda už je deset let šéfem. Neskutečně skromný Bolt i nesmyslné požadavky

Dny kolem mítinku pro něj patří k nejhektičtějším, byť už se naučil svoji trenérsko-ředitelskou dvojroli skloubit. Jako letos, kdy měl v akci tři svěřence mezi muži a dva mezi ženami.

„Většinou na oštěp koukám z tribuny, ale výjimečně přijdu třeba na jeden pokus i na plochu. Stálo mě to velkou odvahu, říkal jsem si, že tam trenéři nepatří, a musel jsem sám sebe přesvědčovat, že tam jako ředitel mítinku můžu,“ usmíval se světový rekordman.

Jan Železný při kvalifikace mistrovství světa v Londýně 2017.

Ivana Roháčková

Shánění atletů na mítink má na starosti zejména manažer Alfonz Juck, ale Železný i při pobytech se svými svěřenci v Jihoafrické republice komunikuje s potenciálními hvězdami mítinku.

„Letos jsem se bavil třeba s Manyongou, jak na tom je,“ říká na adresu dálkaře, který se krátce před Zlatou tretrou zranil. „Ale plán mítinku i velkých jmen je daný dlouho dopředu, pak už spíše řešíme, jen když někdo výkonnostně vyskočí,“ popisuje.

Během deseti let, kdy mítink vede, na něm startovaly stovky atletů, nejvíc Železnému utkvěl v paměti ten nejslavnější – Usain Bolt. A nejen výkony na dráze… „Na to, jakou byl megastar a co pro atletiku udělal, byl neskutečně skromný,“ cení si na jamajském sprinterovi.

Jan Železný a Irena Šedivá během atletického mítinku Zlatá tretra.

Vlastimil Vacek, Právo

„Viděl jsem jiné sportovce, třeba z Ameriky, kteří si vymýšleli hodně velké nesmysly. Většina je v pohodě, jen pár zvláštních se objeví. Ale to většinou nejsou stálice. Když si v atletice najednou myslíte, že jste nejvíc, většinou vás to dožene,“ ví legenda oštěpu.

Jednou chce přednášet

Má funkcionářské zkušenosti z Mezinárodního olympijského výboru, kandidoval na předsedu Českého olympijského výboru, nyní strávil dekádu v roli ředitele… „Ale nejspokojenější jsem pořád na stadionu,“ ujišťuje.

„Do MOV jsem byl trochu dotlačen, že tam nikoho nemáme a já bych šanci měl. Tretra je pro mě srdeční záležitost, dá se s trénováním propojit. A že nevyšel Český olympijský výbor? Za to jsem rád, když si na to vzpomenu,“ usmívá se. Co dál?

„Jednou budu z trenérství unavený, protože to není lehká práce. Pak by mě bavilo přednášet. Nějaký systém jsem udělal, jsem přesvědčený, že dobře a je aplikovatelný i na jiné sportovce… Ale na to je ještě čas, teď bude hlavní olympiáda,“ vyhlíží tokijský vrchol.