Ruská výškařská královna úsměvy nešetří. Ale ani kritikou

Už ve středu při tiskové konferenci byla samý úsměv a odmítala, že by byla věčně zasmušilá. „Víte, na stadionu dělám svoji práci a jsem stoprocentně soustředěná. Ale tohle je moje pravá osobnost,“ vyprávěla dobře naladěná Ruska.

Ve výsledcích závodů ale už tři roky figuruje pod hlavičkou ANA, tedy Autorizovaný nezávislý atlet, o možnost získat olympijské zlato v Riu přišla úplně. Ruská atletika totiž stále nesplnila podmínky dané federací IAAF, aby jí byla zrušena suspendace za četná dopingová provinění

A na rozdíl od řady činovníků pětadvacetiletá výškařka nemluvila o nespravedlnosti a poškozování ruské atletiky. Naopak na sociálních sítích vystoupila s ostrou kritikou své federace.

„Doufám, že lidé zodpovědní za tuto nekonečnou ostudu najdou odvahu odstoupit. Vedou nesmyslné řeči, jak dopuje celý svět. My nemusíme zachránit celý svět, ale to, co zbývá z ruské atletiky,“ vyzvala.

Nejlepší za poslední dva roky

Jenže pozice Rusů se nezlepšuje, minulý týden rezignoval viceprezident atletického svazu a bývalý výškař Andrej Silnov kvůli dopingovému podezření. Lasickeneová se za svá slova dočkala od svých krajanů podpory i odsouzení, v Ostravě se o tomto tématu s omluvou bavit nechtěla.

„Máme krásný den, nekažme si ho tak vážným tématem,“ řekla dvojnásobná mistryně světa a raději se předvedla na stadionu, kde zvládla nejlepší světový výkon za poslední dva roky.