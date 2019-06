Házel jsem to do kýble. Žádný zázrak, hodnotil vystoupení v Ostravě Vadlejch

Do předposledního hodu dal nejlepší český oštěpař Jakub Vadlejch úplně všechno, výsledkem ale byl jen krkolomný pád na odhodiště a oštěp zapíchnutý hluboko pod hranicí 75 metrů. „Mám trochu nataženou holeň, proto jsem radši nešel poslední hod," osvětloval po závodě v Ostravě Vadlejch. „Skákat jsem nechtěl. Podvrtl jsem si kotník a tělo šlo automaticky do pádu, aby se nestalo něco horšího," popisoval Vadlejch.

Podobný kotrmelec nezažil poprvé. „Už se mi to stalo. Pamatuju si v Německu na mítinku jsem ve dvou kotoulech skončil asi na pěti nebo deseti metrech. Ještě to klouzalo, to člověk letí... A v kvalifikaci v Pekingu jsem takhle přešlápl/nepřešlápl," vzpomínal český oštěpař, jenž čtvrtým pokusem hodil oštěp do vzdálenosti 82,95 metrů a obsadil třetí příčku za vítězným Estoncem Kirtem, jenž ozdobil 58. ročník ostravské Zlaté tretry osobním i národním rekordem 90,34 metru.

Oštěpař Jakub Vadlejch během mítinku Zlatá tretra.

Vlastimil Vacek, Právo

Druhý skončil v osobním rekordu 83,88 metru Polák Cyprian Mrzyglód. „Z mé strany to dneska nebyl žádný zázrak. Hodil jsem třikrát do stejného místa. Takže propadák to sice nebyl, ale nic mi neulítlo, házel jsem to do kýble," krčil rameny 28letý reprezentant.

Vadlejch: Ani skvělé podmínky nepomohly

Před závodem chtěl posunut své letošní maximum (85,75 m). Na rozdíl od kolegů Petra Frydrycha (80,80 m) a Jaroslava Jílka (80,24 m) se mu to ale nepovedlo. Vítězného Estonce, jehož oštěp se ve druhém pokuse zapíchl za hranicí 90 metrů, tak příliš nepozlobil. „Byly skvělé podmínky. Ale když to tam není, v sebelepších podmínkách se nehodí," povzdychl si Vadlejch.

Co chybělo? „Těžko říct. Oštěpař přijde na stadion a někdy to cítí a někdy necítí. Dneska to nebylo ono, nebyl můj den, ale i tak jsem házel 82 metrů," řekl.

Pro vítězného Kirta, který hází levou rukou, měl jen slova obdivu. „Já to nechápu. Na tu levou stranu mi to přijde zvláštní, asi každému divákovi. Ale klobouk dolů před ním," upozornil český oštěpař, který na hod přes 90 metrů stále čeká.

„Těch devadesát metrů je takový mezník. Hrozně mu to přeju, měli jsme podobný osobák a jemu se to povedlo. Může to být psychická bariéra, že pak může hodit dál. Třeba jako u Johannese Vettera, který taky nemohl přehodit 90 a pak přehodil 94 metrů," přemítal Vadlejch.