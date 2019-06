Zraněný Maslák na Evropských hrách v Minsku nepoběží

"S časem jsem spokojený. Ke konci mě ale trochu píchala klenba (nohy), tak snad to bude v pohodě. Trápím se s tím celou sezonu. Myslel jsem, že to není nic vážného, tak jsem to nechal být. Měl jsem to na háku a asi jsem neudělal úplně dobře," uvedl Maslák pro youtube kanál CzechAthletics po Zlaté tretře.

Atlety čeká v Minsku netradiční závod družstev v novém vyřazovacím formátu. Český výběr čeká první kvalifikační kolo v neděli. Místo Masláka nikdo další povolán nebyl.