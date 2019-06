Mistrovství světa nejsem schopna stihnout, tuší české eso. Bolesti ji zbavují i koně

Krásy Livigna poznává ze sedla kola, na kolečkových lyžích, dokonce i ze hřbetu koně. Jenže vytrvalkyně Eva Vrabcová-Nývltová by mnohem radši po italských horách běhala. To zatím může jen velmi opatrně, a tak bronzová z loňského ME v Berlíně už se startem na letošním světovém šampionátu v Dauhá nepočítá.

Co vám bolavé achilovky v tréninku dovolí?

Každý den mám nějakou aktivitu, aspoň dvouhodinový trénink. Střídám kolečkové lyže, kolo, plavání, byli jsme na celodenním výletě. Běh začínám pozvolna zařazovat jednou za tři dny.

Na sociálních sítích jste měla i fotografii z jízdy na koni, kterou vám doporučil fyzioterapeut. Jak může pomoct na achilovky?

Protože máte propnuté paty, tlačíte je dolů a tím se posilují vazy kolem achilovek, na které nejsou žádné nárazy jako při běhu. Navíc je to dobré na uvolnění páteře, už jsem měla vyrotovanou pánev, jak se problémy řetězily. A na záda ta hipoterapie také pomáhá.

Už jste měla s jízdou na koni zkušenost?

Vůbec, ale chtěla jsem to zkusit, byl to takový splněný sen. Někdo mě odrazoval, že to je nebezpečné, ale jezdím jen v ohradě, kde se učím klusat, v přírodě vyrážím jen na procházky. Je to hezké, ale klidně bych i ty koně oželela, protože pauza je dlouhá a běhání mi chybělo…

Co je hlavní příčinou bolesti achilovek, které vás zlobí už dlouho?

Jak jsem nebyla odmala atletka, mám jiný styl běhu, achilovky a lýtka se přetěžují. Kolem achilovek se mi navíc z bot udělal takový vazivový prstýnek, takže se to snažíme upravit i s pomocí ortopedických vložek. Přitom vloni po Berlínu na tom byla hůř levá, teď mě zase víc bolí pravá, což je tím, že když se jedna šetří, druhá se přetíží. Proto i profesor Kolář říká, že to vypadá dobře, ale musím běhat opatrně, aby nedošlo k přetížení. Zase jsem začala asi před deseti dny, ale v žádném tempu to není, zatím kolem 6:20 na kilometr.

Mistrovství světa se koná až na přelomu září a října, dáváte ještě nějakou šanci tomu, že byste ho stihla? Nebo už spíše vyhlížíte příští olympijskou sezonu?

Já se obávám, že mistrovství světa už nejsem schopna stihnout. Spíš vyhlížím ten příští rok.

Co vám zvedalo náladu v době, kdy jste nemohla běhat? Fenka samojeda Bella?

Chodila jsem s Bellčou na procházky, bohužel doma jsme ještě měli nějaké zdravotní peripetie, bylo toho dost. Pro mě je to velká zkušenost, celý život jsem byla zvyklá ráno vstát a jít na trénink. Teď to byla změna, což je chvíli dobré, ale po měsíci doma už jsem byla nesnesitelná. Těšila jsem se, až vyběhnu, protože jsem cítila, jak člověk formu rychle ztrácí.